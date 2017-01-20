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Gündem

Fuat Uğur, kırbaç ve kelepçe fantezisiyle konuştu!

Aylin Nazlıaka’nın Meclis’teki kelepçeli eylemi sonrası kavga çıktı, bazı milletvekilleri hastaneye kaldırıldı

20 Ocak 2017 01:57

ATV Avrupa kanalında Avrupa'da Gündem programının sunucusu ve Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'te MHP'li vekillerin 'evet' tavrına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği ve Meclis kürsüsündeki mikrofonlara kendini kelepçelediği eylemi ile alakalı çirkin bir paylaşımda bulundu.

 Uğur, sosyal medyadaki paylaşımında Aylin Nazlıaka için "Aylin Nazlıaka'nın kelepçe fantezisi. Bi dahaki sefere deri giysili kırbaçlı adamı da getirsin yanında. Çok eğlenceli olur" ifadelerini kullandı.

Kendisine tepki gösterenlere ise bir sonraki paylaşımında  Uğur, "CHP'li ve solcu sapıklar, kadını ve erkeği hepsi birden ağız dolusu küfürlerle saldırıyor. Ağızları lağım çukuru. Sözümüz turnusol kağıdı" dedi.

Nazlıaka'nın eylemi sırasında AKP'li vekillerin müdahalesini engellemeye çalışan HDP'li Pervin Buldan yaralanıp hastaneye kaldırılırken, CHP'li Şafak Pavey'in de protez kolu çıktı. 

Yaşanan arbedenin ve Nazlıaka'nın eyleminin sona ermesinden sonra Fuat Uğur, sosyal medya hesabında bir kez daha sahnye çıkarak "Fantezi sona erdi." paylaşımında bulundu.

 

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