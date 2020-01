Yeni Şafak'ta Fuat Uğur ve Cemil Barlas'a da işaret eden isyan: Aynı mahallede sanılmaktan, "en hakiki öz reisçi biziz" diye terör estirenlerden bunaldık be reis!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'ten geçen anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyerek protesto eylemi yapmasına cinsiyetçi göndermeler yapan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'a da işaret eden bir tepki yazısı kaleme aldı. Kılıçarslan, "Kendisini kelepçeyle meclis kürsüsüne bağlayan CHP'li kadın milletvekili üzerinden hiç anlamadığımız, hiçbir zaman da anlayamayacağımız -hatta iyi ki anlamadığımız ve iyi ki anlayamayacağımız- şekilde 'seks içerikli, derili merili' espriler yapmayı 'uygun' bulan adamla aynı kafada, aynı safta, aynı mahallede sanılmaktan çok bunaldık be reis" ifadesini kullandı. Kılıçarslan, "Kendilerinin geçmişte neler yazdığını çok iyi bildiğimiz ve 'insandır, değişir' dediğimiz bazılarının her seferinde ağızlarından salyalar akıtarak 'alayınız hainsiniz, bir tek biz en hakiki öz reisçiyiz' diyerek terör estirmelerinden çok bunaldık be reis" yorumu yaptı.



Bunaldık artık. Billahi bunaldık. Niçin bunaldığımızı burada sarahaten anlatamayacak olmamız sebebiyle dahi olsa çok bunaldık be reis.



Çok misalimiz var elimizde. Bu misallerin çokluğu sebebiyle bile bunaldık be reis.



Misal, kendisini kelepçeyle meclis kürsüsüne bağlayan CHP'li kadın milletvekili üzerinden hiç anlamadığımız, hiçbir zaman da anlayamayacağımız -hatta iyi ki anlamadığımız ve iyi ki anlayamayacağımız- şekilde 'seks içerikli, derili merili' espriler yapmayı 'uygun' bulan adamla aynı kafada, aynı safta, aynı mahallede sanılmaktan çok bunaldık be reis.



Sadece bu kadarcık bir itirazı yükselttiğimizde dahi 'ama biz senin zaten hocacı olduğunu biliyorduk aşağılık pis hain' yaftasıyla yaftalanacak olmaktan ve bununla mücadele etmekten çok bunaldık. Kendilerinin geçmişte neler yazdığını çok iyi bildiğimiz ve 'insandır, değişir' dediğimiz bazılarının her seferinde 'ama bu adam Gezi'de şunları yazmıştı, FETÖ meselesinde bunları yazmıştı' diyerek kırpılmış tweetlerden oluşan bir seçkiyle af buyur 'gavura saldırır gibi' üzerimize saldırmalarından, ağızlarından salyalar akıtarak 'alayınız hainsiniz, bir tek biz en hakiki öz reisçiyiz' diyerek terör estirmelerinden çok bunaldık be reis.



Sadece bu kadarını yazdığımız için bile 'senin reise yalakalık yapmaya çalıştığını görmüyor muyuz zannediyorsun? Köşeye sıkıştın çünkü değil mi?' cümlesiyle suçlanacak olmaktan çok bunaldık be reis. Kendileri kurdukları ilişkileri hep çıkar, menfaat, kariyer için kurdukları için birini hesapsız-kitapsız sevmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar doğal olarak. Fakat biz seni gerçekten hesapsız-kitapsız sevdik be reis.



Gelelim şu hesapsız-kitapsız meselesine. 15 Temmuz gecesi senin insanları sokağa çağırmandan önce meseleden haberdar olup, ne yapılması gerektiğini anlayıp insanları sokağa, direnişe, memlekete sahip çıkmaya çağırdığımız için bizi FETÖ'den haber almakla suçlamaya cüret edebilen reisçilerden çok bunaldık be reis.



Üstelik 15 Temmuz gecesinin gündüzünde İslamcıları PKK, Kemalistler ve FETÖ ile eşitlemeye çalışan 'en hakiki reisçi'nin yazdıklarını da okumuştuk be reis.



Misal polisimiz, emniyetimiz, istihbaratımız adeta destan yazarak Reina saldırganını yakaladı ya. Hemen o akşam bu saldırganla birlikte yakalanan 4 yaşındaki çocuğu hakkında 'öz reisçi' bir büyük düşünür şunu yazdı: 'Katil, çocuğu ile birlikte yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok.' Ahlaki sakınca yok diyor. Vallahi diyor. Biz vallahi çok bunaldık be reis.



Misal Haksöz'ü, misal Menzil'i, misal IHH'yı adeta ortadan kaldırmak için emir almış gibi davranan 'hakiki reisçiler' tayfasının bu emri senden aldıklarını ihsas etmelerinden çok bunaldık be reis.



Niçin yazıyorum bunları? Çünkü hava çok ağırlaşıyor. Sıcaklık ve o yapış yapış nem artıyor durmadan. Sürekli hata düzeltmeye çabalamaktan, sürekli dert anlatmaya çalışmaktan, insanlara sürekli 'aslında o mesele bildiğiniz gibi değil' demekten ve insanların bize sürekli 'ama bak, onlar yaptıkları işlerin emrini doğrudan bir numaradan alıyorlarmış' demelerinden çok bunaldım da ondan.



Ortada bir ahlaki zemin, ortada bir insani vasat kalmadığında iktidarın da, muktedirliğin de, siyaset kurumunun kendisinin de bir önemi kalmadığını öğrettiniz bana da ondan.



Biliyorum, biliyorum. Bu yazıya da bin tane kulp takacaklar, iki bin tane bahane bulacaklar. Hakikatin ve memleketin, doğrunun ve geleceğin tek sahibi olarak kendilerini görmenin küstahlığı ile hınçlarına hınç, öfkelerine öfke, kibirlerine kibir ekleyecekler. Ne ki bu kadarını dahi söyleyemeyeceksem dilim lal, ahlakım bitkin, vicdanım perişan olur be reis.



Ne diyordu Marko Polo: 'Çok bunaldık be reis.'