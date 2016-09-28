TIR'larında 3 milyon Euro tutarında 43 kilo eroin ele geçirildi

Almanya ve İsviçre arasındaki sınır kapısında iki Türk TIR'ında piyasa değeri 3 milyon Euro tutarında 43 kilo eroin bulundu. TIR'ların şoförleri tutuklandı.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Lörrach ile İsviçre'nin Basel kentlerini birleştiren Weil am Rhein Sınır Kapısında Türkiye'den gelen TIR'larda toplam 43 kilo eroin ele geçirildi.

Alman ve İsviçre gümrük muhafızların ortak operasyonunda şüphe uyandıran iki kamyonun 6 dingiline zula edilen eroin, narkotik köpekler tarafından ortaya çıkarıldı. Basın açıklaması yapan savcı Rainer Hornung iki Türk şoförün tutuklandığını araştırmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi.

Uyuşturucu 24 ve 19 kilo olarak iki ayrı TIR'ın dingilinde zula edilmiş halde bulundu. Almanya'nın Wiesbaden kentinden özel narkotik ekipleri Weil am Rhein Sınır Kapısında kamyonlar ve ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili araştırma yapıyor.

3 milyon Euro değerinde olduğu tahmin edilen eroinin nereden geldiği ve nereye gideceği, uluslararası uyuşturucu şebekesinin elebaşlarının kim veya kimler olduğu araştırılıyor.