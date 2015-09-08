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Cenaze aracı görünümlü minibüste 200 kilo eroin ele geçirildi

Elazığ'da KOM ekipleri tarafından durdurulan cenaze aracından 200 kilogram uyuşturucu çıktı

08 Eylül 2015 12:15

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından durdurulan Cenaze aracı görünümlü minibüste narkotik köpeği Biksi’nin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada gizli mermer bölümde 200 kilogram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçıları sahte defin belgesi ve tabuta konulmuş cansız manken ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Van’dan İstanbul’a istikametine gitmekte olan 48 SZ 825 plakalı özel bir cenaze aracı Elazığ girişinde KOM ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan Y.F. (40) ile M.K. (45) hazırladıkları sahte defin belgesi göstererek cenazeleri olduğunu söylemelerine rağmen ekipler tarafından araçta yapılan aramada aracın arka bölümünde mermer sandukanın üzerine konulmuş tabut olduğu gözlendi. Polisler tarafından açılan tabutun içinde kefenlenmiş manken olduğu görüldü. Narkotik köpek Biksi’nin mermer sandukaya tepki vermesi ile mermeri kıran polisler yarımşar kiloluk paketler içerisinde 401 paket eroin ele geçirdi.

Konu ile ilgili Elazığ Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Elazığ il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde durdurulan cenaze taşıma aracın arka kısmında bulunan tabutun altındaki mermer yapı içerisinde, yarım kiloluk ağırlıklardaki 401 paket içerisinde toplam 200 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Taşınan tabutun içerisinde kefenlenmiş cansız manken bulunması, zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemlerini göstermesi bakımından ibret verici bulunmuştur. Olayla ilgili olarak Y.F ve M.K isimli 2 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir.

 

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