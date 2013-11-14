Tina Turner ABD vatandaşlığından çıktı

Dünyaca ünlü Amerikalı ses sanatçısı Tina Turner, Amerikan vatandaşlığından çıktığını açıkladı. 73 yaşındaki Turner, artık Amerikan vatandaşlığının kendisi için bir önem taşımadığını ve bu yüzden de böyle bir karar aldığını duyurdu. Turner, İsviçre’de mutlu olduğunu ve çok iyi Almanca konuşmasından dolayı da burada hiçbir zorlukla karşılaşmadığını da aktardı.

Zete sitesinin İsviçre’den Blick gazetesine dayandırdığı habere göre, Tina Turner’in ikamet ettiği Zürih Gölü kenarındaki Küsnacht belediyesi yetkilileri, Ocak ayında Tina Turner’a vatandaşlık hakkı verdiklerini açıklamışlardı. 18 yıldan bu yana İsviçre’de yaşayan Grammy ödüllü sanatçı Tina Turner, gerekli koşulları yerine getirerek, geçtiğimiz yıl İsviçre vatandaşı olmak üzere, yaşadığı yer olan Küsnacht belediyesine başvurmuştu. Ocak ayında Almanca dil bilgisi dahil gerekli prosedürü tamamlayan Turner, belediyeden İsviçre vatandaşlık hakkı aldı.

Yılın İsviçrelisi ödülü

Tina Turner’a 2010 yılında İsviçreli olmamasına karşın,‘Yılın İsviçrelisi’ adlı bir TV ödülü verilmişti. Tina Turner, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Grammy ödülü aldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını ve sevinmediğini söylemişti.

Turner, vatandaşlık hakkının bu yıl başında kesinleşmesinin ardından, menajerlik ajansı vasıtasıyla yaptığı açıklamada, Amerikan pasaportuna veda edebileceğinin sinyalini vermişti. İsviçre’ye gönülden bağlı olduğunu söyleyen Tina Turner, “Bundan böyle sadece İsviçreli olmak bana yetecek” demişti. Turney temmuz ayında da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı, müzik yapımcısı, 57 yaşındaki Erwin Bach ile İsviçre'de evlenmişti.