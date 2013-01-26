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Tina Turner artık İsviçreli

Tina Turner, "Bundan böyle sadece İsviçreli olmak bana yetecek" dedi

26 Ocak 2013 18:38

Tina Turner’in ikamet ettiği Zürih kantonu sınırları içinde yer alan Zürih Gölü kenarındaki Küsnacht belediyesi yetkilileri Tina Turner’e vatandaşlık hakkı verdiklerini açıkladılar.

18 yıldan bu yana İsviçre’de yaşayan Grammy ödüllü sanatçı Tina Tuner, gerekli koşulları yerine getirerek, geçtiğimiz yıl İsviçre vatandaşı olmak üzere, yaşadığı yer olan Küsnacht belediyesine başvurmuştu. Geçtiğimiz hafta Almanca dil bilgisi dahil gerekli prosedürü diğer adaylar gibi tamamlayan Turner, belediyeden İsviçre vatandaşlık hakkı aldı.


Formaliteler tamamlanınca pasaportunu alacak


İsviçre’de Turner’in durumunda olanlara verilen ikamete bağlı vatandaşlık belediyelere yetki alanında bulunuyor. Bu nedenle, Turner’in vatandaşlığının kanton ve federal makamlarca onaylanması formalite gereği yapılıyor. Bir iki ay içinde İsviçre pasaportuna kavuşacak olan 73 yaşındaki Turner, vatandaşlık hakkının kesinleşmesinin ardından, menajerlik ajansı vasıtasıyla yaptığı açıklamada, Amerikan pasaportuna veda edebileceğinin sinyalini verdi. İsviçre’ye gönülden bağlı olduğunu söyleyen Tina Turner, "Bundan böyle sadece İsviçreli olmak bana yetecek" dedi.


İsviçreli olmadan yılın İsviçrelisi Ödülü'nü almıştı


Tina Turner’a 2010 yılında İsviçreli olmamasına karşın, İsviçrelilere verilen 'Yılın İsviçrelisi' adlı bir TV ödülü verilmişti. Tina Turner, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Grammy ödülü aldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını, sevinmediğini söylemişti.

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