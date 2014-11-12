Times Meydanı'nda 'dev balta' ile tanıtım

Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarının (MMORPG) en bilineni World of Warcraft’ın son eklentisi Warlords of Draenor 13 Kasım'da oyuncularla buluşacak.

Oyungezer'in haberine göre, oyunun senaryosunda, özellikle geçmiş kısmında ciddi değişiklikler yapacak olan "Warlords of Draenor" aynı zamanda oyunun mekaniklerinde de bir eskiye dönüşü hissettiriyor.

Oyunun yapımcı firması Blizzard Entertainment, son eklentiyi tanıtmak için oldukça dikkat çekici bir yol seçti: New York’un ortasındaki Times Meydanı’nda, devasa bir baltayla bulunan parçalanmış bir taksi bulunuyor.

Oyun karakterlerinden Grom Hellscream’e ait olan dev baltanın adı "Gorehowl". Yeni eklentide, Grom Hellscream, Ner'zhul, Gul'dan ve Blackhand gibi, Warcraft'ın geçmişinden karakterler de ortaya çıkacak.

Yeni eklentinin 2 ay önce yayımlanan sinematiği şöyle: