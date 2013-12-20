THY'den Gülen cemaatine yakın gazetelere ambargo!..

Türk Hava Yolları (THY), Fethullah Gülen cemaati bünyesinde çıkan Zaman ve Today’s Zaman gazeteleri ile cemaate yakınlığıyla bilinen Bugün gazetesini uçuşlarında bulundurmama kararı aldı.

Today’s Zaman’ın internet sitesinde İbrahim Türkmen imzasıyla çıkan habere göre, THY, Zaman, Today’s Zaman ve Bugün gazetesinin yanı sıra MHP’ye yakın Ortadoğu gazetesini de artık tedarik etmeyecek.

THY, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda dağıtılmak üzere 1,750 Zaman gazetesi, bin Today’s Zaman gazetesi alıyordu. Ancak THY, hiçbir açıklama yapmadan dağıtım şirketlerine artık gazeteleri temin etmeyeceklerini bildirdi. THY’nin Planlama Bölümü’nden Aslıhan Bozkurt’un doğruladığı iptalin gerekçesi olarak Today’s Zaman son zamanlarda ilgili gazetelerde çıkan yolsuzluk haberlerine işaret etti.

THY, daha önce Taraf gazetesine koyduğu yasakla tartışılmıştı.