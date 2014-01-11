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THY: Savcı Öz'ün uçuş bilgilerini paylaşmadık

Turkuaz Medya grubuna bağlı Sabah ve Takvim gazeteleri, Savcı Zekeriya Öz'ün yurt dışı uçuşlarını gösterdiğini öne sürdükleri THY biletlerini yayımlamışlardı

11 Ocak 2014 00:09

Savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilindeki uçak bileti bilgilerinin açıklanması tartışmalarıyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Ali Genç, "THY, yolcularına ait uçuş bilgilerini hiçbir kişi ve kurumla paylaşmamaktadır. Bu yasal olarak da mümkün değildir" dedi.
Konuyla ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi Twitter'de bir açıklama yapan Ali Genç , "Son tartışmalarda gündeme gelen bilgiler de THY tarafından verilmemiştir. Bu konuda herhangi bir talep de söz konusu değildir. Uçuş bilgileri ancak mahkeme kararı olması halinde sadece adli mercilere verilmektedir. Bunun dışında talepler karşılanamaz. Türk Hava Yolları yolcularına ait uçuş bilgilerini hiçbir kişi ve kurumla paylaşamamaktadır. Bu yasal olarak da mümkün değildir" diye yazdı.

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