THY işten çıkardığı 305 kişiye tazminat davası açmaya hazırlanıyor!

THY, grev yasağını protesto eden 305 çalışanın işine son verildiğini, uğradığı 2 milyon dolarlık zarar için de tazminat davası açacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, havacılık hizmetlerinde grev ve lokavt yasağı getiren yasayı protesto etmek için yapılan iş yavaşlatma eyleminin, THY'nin son 8 yıldır süren yatırım ve emeklerle elde ettiği marka değeri ile imajına verdiği zararın yanı sıra, şu ana kadar yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara da neden olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''THY'nin çalışma koşulları ve standartları ile dinlenme süreleri, daima ulusal ve uluslararası otoritelerin belirlediği kuralların üzerindedir. 28 Mayıs saat 22.00 civarında Hava-İş Sendikası bütün üyelerine, '29 Mayıs 2012 tarihinde lokal saatle 03.00-24.00 arası kendilerini göreve hazır hissetmeyeceklerini bildirmişlerdir' şeklinde bir duyuru yayımlayarak, kanunsuz eylem çağrısı yapmıştır. Bu çağrı daha sonra sosyal medya araçları üzerinden de hem çalışanlara hem de kamuoyuna duyurulmuştur. Bunun üzerine Ortaklığımız tarafından aynı gece saat 23.50'de, 'İş bırakma veya iş yavaşlatma ile bu sonucu doğuran benzer yasa dışı davranışların; 2822 sayılı Kanun'un 45 ve 70'inci maddeleri gereğince; hiçbir tazminat ödenmeksizin işten çıkartılma, işverenin uğrayacağı zararın tahsil edilmesi, ağır para cezasıyla mahkumiyet ile sonuçlanacağı konusunda sizleri bilgilendirmekte fayda görüyoruz. THY çalışanlarının görev ve sorumluluklarının farkında olduğuna ve bilinçli olarak çalıştığı kuruma zarar verecek herhangi bir davranış sergilemeyeceğine inanıyoruz' şeklinde bilgilendirme yapılmıştır. Bütün uyarılara rağmen yasa dışı eyleme katılan ve görevine gelmeyen THY'den 260, THY Teknik AŞ'den ise 45 kişinin iş akitleri 2822 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince feshedilmiştir. Şirketine zarar veren, yolcularımızı mağdur eden kişilerle birlikte yola devam edilmesi mümkün değildir. Sendika yöneticileri, 29 Mayıs 2012 saat 03.00'den itibaren uçucu ekiplerin bir kısmının uçuşa gitmelerini psikolojik taciz ve fiziki müdahaleyle engellemiştir. Bu engellemeler sonucunda kabin ekiplerindeki eksiklikler nedeniyle 223 uçuş iptal edilmiştir. İptal ve gecikmeler nedeniyle 100 binin üzerinde yolcu mağdur olmuştur. Uluslararası önemli aktarma merkezlerinden biri haline gelen İstanbul üzerinden THY'yi kullanarak seyahat eden transit yolcularımızın mağduriyeti hem THY'ye hem de Türkiye'ye zarar vermiştir. Yaşanan olayların THY'nin son 8 yıldır süren yatırım ve emeklerle elde ettiği marka değeri ve imajına verdiği zararın yanı sıra şu ana kadar yaklaşık 2 milyon dolarlık maddi zarara da neden olduğu tespit edilmiştir. Sendikanın yasal olmayan eylemiyle eş zamanlı olarak THY'nin web sitesine yurt dışından saldırılar olmuş ve web sitemiz ve internet satış kanalımız kullanılamaz hale getirilmiştir.''

Tazminat davası açılacak

Açıklamada, ayrıca THY'nin uğradığı maddi zararın sendika yönetimi ve eyleme katılanlardan tazmini için dava açılmasına karar verildiği bildirildi.

Sendikadan açıklama

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, 350 raporlu kabin memurundan 300’nün ’SMS’ yoluyla iş akitlerine son verildiğini belirterek, gerekli suç duyurularında bulunduklarını kaydetti.

Ayçin şunları söyledi:

"Gerekli suç duyurularını yaptık. Bizim yaptığımız eylem yasal ama arkadaşlarımız yasal olmayan bir yolla işten çıkartıldı. Üyelerimiz işten çıkartıldıklarını "SMS" yoluyla öğrendi. Arkadaşlarımız haklarını sonuna kadar arayacağız. Arkadaşlarımız işlerine tekrar başlayana kadar her gün 06.00-23.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı’nda eylemlerimize devam edeceğiz."

Bu arada iş yavaşlatma eyleminin yapıldığı ilk gün 350 kabin memurunun raporlu olduğu öğrenildi.

Yaklaşık iki gün süren iptallerin ardından ise uçuşlar bugün normale döndü. Protestocu grupların Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde ki eylemleri bugün de devam edecek.