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THY çalışanlarına grev yasağı getirildi!

Teklif, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlandı

30 Mayıs 2012 22:31

Meclis Genel Kurulu, 'hava iş kolunda grev yasağı' öngören teklifin görüşülmesine devam ediyor. Teklifin havalimanı çalışanlarının eylemine neden olan maddesi kabul edildi.

Türk Hava Yolları'nın iki günden bu yana pek çok seferinin iptal olmasına, havacılık sektöründeki çalışanların iş yavaşlatma eylemine neden olan düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından hazırlanan teklifin tümü üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasının ardınadan maddelere geçildi.
 
Teklifin 'hava iş kolunda grev yasağı' öngören maddesi kabul edildi.

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THY çalışanlarına grev yasağı getirildi

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