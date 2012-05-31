THY 45 kişiyi daha işten attı, işten çıkarılanların sayısı 305 oldu

Havacılık sektörüne grev yasağı gelmesi ile ilgili yapılan işten çıkarmalar devam ediyor. THY Teknik A.Ş'de eyleme destek verenlerden 45 kişinin işten çıkartıldığı bildirildi. Böylece işten çıkarılanların toplam sayısı 305 kişiye ulaştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Hava İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı'nın yaptığı açıklamada, kendilerine yeni işten çıkarmalarla ilgili bilgilerin ulaştığını söyledi. THY Teknik A.Ş'nin de THY ile birlikte hareket ettiğini söyleyen Yağcı, 45 kişinin işten çıkarıldığını kaydetti.

THY'den yapılan açıklamada, Türk Hava Yolları'ndan 260, THY Teknik A.Ş.'den ise 45 kişi olmak üzere toplam 305 kişinin işten çıkarıldığı duyuruldu.

Hava İş Sendikası Eğitim Uzmanı Kemal Ülker de, SMS veya e-mail yolu ile işten çıkarıldıkları bildirilen personelin bina giriş kartlarının da sistem dışı bırakıldığını öne sürdü. Kemal Ülker söz konusu durumu tutanak altına alarak belgelediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Personel binaya gidiyor kartı okumuyor. Üç gün üst üste binaya giremediği zaman işten çıkarılması için yasal bir gerekçe sağlanmış oluyor.”

Ülker, söz konusu durumla yüzyüze kalan kişi sayısının 100’ün aştığını kaydetti.

'Hem işten çıkardılar hem de uçuruyorlar'

Hava İş Genel Sekreteri Mustafa Yağcı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada THY yönetiminin ne yapmaya çalıştığını anlayamadıklarını söylemişti. THY yönetiminin bir yandan bazı çalışanlara kısa mesaj gönderip iş akitlerini feshettiğini diğer taraftan da bu insanları uçurmaya devam ettiğini anlatan Yağcı, "İşten çıkarılan insanı uçurmak suç değil mi? Bu arkadaşlarımız THY'de değilse nasıl görev yapar?

Kendisine sms geşmesine rağmen kartları kapatılmayan arkadaşlarımız var. Ayrıca bu süreçte raporlu olan hatta görevde olanlara bile iş akitlerinin feshedildiği yönünde mesajlar gitti. Bir arkadaşımız ABD'de görevde iken böyle bir mesajla karşılaştı" dedi.

Yasanın Meclis'ten geçmesine karşın Cumhurbaşkanı Gül'ün onayını beklediğini söyleyen Yağcı, Gül'ün veto etmesi için kampanya başlattıklarını kaydetti. Kampanyanın yurtdışındaki sendikaların desteğiyle yapılacağını anlatan Yağcı, "Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilgili tüm siyasilere kou ile ilgili e-posta'lar ve mesajlar göndereceğiz. Bütün gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eyleme katılanlara dava açılacak

Halka açık bir şirket olan Türk Hava Yolları, hissedarlarının hak ve menfaatlerini korumak için uğradığı maddi zararın sendika yönetimi ve eyleme katılanlardan tazmini için dava açılmasına karar vermiştir. Ayrıca yasadışı eylem çağrısı ve eylemle ilgili olarak ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. İş barışını tehlikeye atacak ve şirketimize zarar verecek hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir."

İşten çıkarmalar nedeniyle takviye personel iş başı yaptırılarak, uçuşlardaki aksamaların giderildiği öğrenildi.

Hava İş: Eylemler sürecek

Hava-İş'in Dış Hatlar Terminali'ndeki eyleminin devam edeceği bildirildi. Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, işten çıkarmalarla ilgili gerekli suç duyurularında bulunduklarını kaydetti.