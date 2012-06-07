T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY, işten attığı 305 kişiyi geri çağırmak için toplanıyor

Topçu, bu kişilerin yeniden işe alınmasını yönetim kurulunda görüşeceklerini ve bu toplantının 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini söyledi

07 Haziran 2012 11:25

 

THY Yönetim Kurulu, iş yavaşlatma eylemi neden gösterilerek işten atılan 305 kişinin geri dönüşüyle ilgili kararını 1-2 gün içinde verecek.
 
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'dan, ‘iş yavaşlatma’ eylemi nedeniyle işten çıkarılan çoğunluğu kabin memuru 305 kişiyle ilgili açıklama geldi.
 
Topçu, bu kişilerin yeniden işe alınmasını yönetim kurulunda görüşeceklerini ve bu toplantının 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini söyledi.
 
Topçu, konuya ilişkin açıklamayı, dün ekonomi basını ile THY Genel Müdürlük binasında yaptığı sohbet toplantısında yaptı.
 
Topçu, 223 seferin iptaline ve yaklaşık 100 bin yolcunun dolaylı olarak etkilenmesine yolaçan iş yavaşlatma eyleminin THY’de iki milyon dolarlık bir zarara yolaçtığını hazırlatarak, “Kurallar gereği 305 çalışanı maalesef çıkarmak zorunda kaldık” dedi.
 
Topçu, “Hava-İş Sendikası Başkanı Attilla Ayçin’i bizzat davet edip dün akşam iki saat görüştüm. İşten çıkarma kararının geri alınmasını istiyor. Ön şartı bu olduğu için diğer konuları görüşemedik. Bunu yönetim kuruluna götürüp, değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde görüşürüz” diye konuştu.
 
Topçu ayrıca, sendika ile toplu sözleşme görüşmeleri hakkında da, “2-3 ay önce Hava-İş ile görüşmeler başladı. 10 yıldır tüm ek hakları toparlayıp ana ücretin içine koyalım dedik. Sendika diğer hakları görüşmeden ücreti görüşmem dedi” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

thygrevhosteshava işhamdi topçu

İlgili Haberler

THY işten çıkardığı 305 kişiye tazminat davası açmaya hazırlanıyor!

Türk Hava Yolları'ndan 260, THY Teknik A.Ş.'den ise 45 kişi olmak üzere toplam 305 kişinin işten çıkarıldığı duyuruldu

THY'de uzlaşma sağlanamadı!

THY çalışanları geçtiğimiz hafta, hava iş kolunda grev kararının yasaklanmasına karşın iş yavaşlatma eylemi yapmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24