THY, işten attığı 305 kişiyi geri çağırmak için toplanıyor

THY Yönetim Kurulu, iş yavaşlatma eylemi neden gösterilerek işten atılan 305 kişinin geri dönüşüyle ilgili kararını 1-2 gün içinde verecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'dan, ‘iş yavaşlatma’ eylemi nedeniyle işten çıkarılan çoğunluğu kabin memuru 305 kişiyle ilgili açıklama geldi.

Topçu, bu kişilerin yeniden işe alınmasını yönetim kurulunda görüşeceklerini ve bu toplantının 1-2 gün içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Topçu, konuya ilişkin açıklamayı, dün ekonomi basını ile THY Genel Müdürlük binasında yaptığı sohbet toplantısında yaptı.

Topçu, 223 seferin iptaline ve yaklaşık 100 bin yolcunun dolaylı olarak etkilenmesine yolaçan iş yavaşlatma eyleminin THY’de iki milyon dolarlık bir zarara yolaçtığını hazırlatarak, “Kurallar gereği 305 çalışanı maalesef çıkarmak zorunda kaldık” dedi.

Topçu, “Hava-İş Sendikası Başkanı Attilla Ayçin’i bizzat davet edip dün akşam iki saat görüştüm. İşten çıkarma kararının geri alınmasını istiyor. Ön şartı bu olduğu için diğer konuları görüşemedik. Bunu yönetim kuruluna götürüp, değerlendireceğiz. 1-2 gün içinde görüşürüz” diye konuştu.

Topçu ayrıca, sendika ile toplu sözleşme görüşmeleri hakkında da, “2-3 ay önce Hava-İş ile görüşmeler başladı. 10 yıldır tüm ek hakları toparlayıp ana ücretin içine koyalım dedik. Sendika diğer hakları görüşmeden ücreti görüşmem dedi” şeklinde konuştu.