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THY'de uzlaşma sağlanamadı!

THY çalışanları geçtiğimiz hafta, hava iş kolunda grev kararının yasaklanmasına karşın iş yavaşlatma eylemi yapmıştı

05 Haziran 2012 22:21

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile Hava İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, 23’üncü dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bir araya geldi. THY Genel Müdürlüğü binasında yapılan görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Ayçin, "Her iki taraf da, görüşmelerin sürmesini istiyor" dedi.

Toplantıyla ilgili olarak gazetecilere bilgi veren Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, toplu sözleşme görüşmelerinin devam edip etmemesi ile ilgili olarak her iki tarafın görüşlerini dile getirdiğini belirterek, "İki taraf da görüşmelerin sürmesini istiyor. Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmak gibi bir mecburiyetimiz var.
 
Çünkü yasal süreç yarın bitiyor. Ancak başvurunun yapılmasının görüşmelerinin önünde bir engel olmadığını söyledik. Biz de işten çıkartılan arkadaşlarımızın durumunu da içine alan şekilde görüşmeleri sürdürmek istiyoruz" dedi.
 
 

Eylem 8 nci gününde

 
 
Bu arada Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında işten atılan THY çalışanlarının bekleyişi 8’inci gününe girerken, bekleyenler arasında bulunan bir kabin memuru gözyaşlarına hakim olamadı.
 
 

305 kişi işini kaybetti

 
 
THY çalışanları geçtiğimiz hafta, hava iş kolunda grev kararının yasaklanmasına karşın iş yavaşlatma eylemi yapmıştı. THY tarafı ise söz konusu eylemler sonrası 45'i THY Teknik'den toplam 305 kişinin işine son verildiğini açıklamıştı.
 

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