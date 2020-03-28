THY iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

THY, yurt içi seyahatlerin valilik izniyle yapılacak olması nedeniyle iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yurt içi seyahatleri valilik izniyle gerçekleştirilebilecek. Bu kararın ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı