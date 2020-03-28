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Koronavirüs

THY iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi

Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında yurt içi seyahatleri valiliğin iznine bağlanmıştı

28 Mart 2020 17:54

THY, yurt içi seyahatlerin valilik izniyle yapılacak olması nedeniyle iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında yurt içi seyahatleri valilik izniyle gerçekleştirilebilecek. Bu kararın ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Yurtiçi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle, İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı

 
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