Erdoğan, yeni Koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Yurt dışı uçuşları durduruldu; özel sektörde esnek çalışma saatlerine geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklarken, yurt dışı uçuşlarının tamamen durdurulduğunu, özel sektörde esnek çalışma saatlerine geçildiğini ve şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlandığını duyurdu.

Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ilave 7 maddelik tedbir paketini açıklarken, "30 büyükşehirde titizlikle uygulanacak" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketi şöyle:

Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olaca, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de burada kararlaştırılacaktır.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkiledi. Ülkemizde de bugün itibariyle 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 344 iken, bunların 42'si iyileşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum. Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla Covid-19'la mücadelemizi sürdürüyoruz.

"Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu hastalığın yol açabileceği vahi sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Her kesimi kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan ekonomik tedbirleri hayata geçirdik, geçiriyoruz.

"Bu kapsamda ilk etapta 100 milyar liralık bir paket hazırladık. İşsizlik fonunu güçlendirerek çalışanlarımızı ve ilave kaynakla kredi garanti fonunu güçlendirerek esnaf ve zanaatkarımızı destekliyoruz. İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını kolaylaştırdık. Aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. 2 milyon dar gelirli aileye biner lira nakit desteği veriyoruz.

"Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta kalmasına da müsaade etmeyiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak, büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz. tüm bu tedbirleri uygulaığımızda en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak verelim.

"Türkiye salgın dönemine en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır"

"Türkiye salgın dönemine en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve altyapısını güçlendiren Türkiye, pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın avantajlarını yaşıyor. İlk çıktığı günlerden itibaren süreci ciddiyetle takip edip tedbirlerimizi alarak avantaj kazandık. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur, üretin ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Maske, eldiven gibi ürenleri kendimiz üretebildiğimiz için sorun yaşamıyoruz. Stokçuluk yapanlar, var bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız.

"Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz"

"Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz. Gerektiğinde yurt dışından mal tedariği de gerektiğinde yapıyoruz. Hızlı tanı kitlerini devreye sokarak test sayılarını artırdık. Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, kullanmaya başladık. Hem vatandaşlarımızın, hem sağlık personelimizin teşhis ve tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor.

"Kabine toplantımızı her hafta pazartesi telekonferansla gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Bakanlarımız gelişmeleri an be an milletimizle paylaşıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ilave tedbirler oluyoruz. Tedbirlerin ne kadar süreceği halkımızın kararlılığına göre değişecektir. Kamu düzeninin korunması, sağlık sisteminin etkin işletilmesi, tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafe ve izolasyonu gözetiyoruz. Tüm alanlarda aldığımız tedbirlerin gerisinde hep bu amaçlar vardı.

"Yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık"

"Bugün Bilim Kurulu'muzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak tedbirleri ifade etmek istiyorum.

"1- Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4- Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olaca, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır.

5- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

6- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7- Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de burada kararlaştırılacaktır.

Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimizde olmak üzere 30 büyükşehirimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı hayata geçirilmiştir. 30'un dışındakileri şimdilik saymıyorum.

"Milletimizden sabır ve dirayet bekliyoruz"

"Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş dışında sokağa çıkmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır ve dirayet bekliyoruz.

"Bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmak istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına uymalıyız. Yani evimizden çıkmayacağız. Kurallara uyduğumuzda nasıl başarıya ulaşacağımızın örnekleri mevcut. Şu an ABD'nin geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak şu anda bulunduğumuz konumu olumsuz bir neticeye taşımamamız gerekir. Bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Rehavete ve paniğe katılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu tehditten uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için evde kalalım, tedbirleri uygulayalım, bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak verelim. Ve şunu unutmayalım "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış, ebed bizimdir".