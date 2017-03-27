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Ekonomi

THY, ABD'li futbol takımına sponsor oldu

Şirket, ABD'nin Indianapolis eyaletine bağlı futbol takımı Indy Eleven'a sponsor olacak

27 Mart 2017 16:01

Türk Hava Yolları (THY) ve ABD'li futbol takımı Indy Eleven arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre THY, Indy Eleven'ın resmi uluslararası taşıyıcısı olacak. Anlaşma ile THY, Indy Eleven'in yerli veya yabancı havayolu kategorilerinde ilk kurumsal ortağı oldu. Bu işlem aynı zamanda kulübün ilk uluslararası ortak girişimi.

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre Indy Eleven'ın sahibi, Türk iş adamı Ersal Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'de futbolun günden güne geliştiğine dikkat çekerek, "Indy Eleven olarak THY ile yaptığımız bu işbirliğinden dolayı gurur duyuyoruz. Yapılan işbirliği büyüyen markamıza ABD ve dünyadaki erişimi kolaylaştıracak" dedi.

20 yıl önce ABD'de şirket kurdu

"Keystone" adında bir inşaat firmasının kurucu CEO'su Ersal Özdemir, Indianapolis'te yaptığı inşaat işleri ile iyi tanınan bir işadamı.

Mersin doğumlu Özdemir, Indianapolis'teki Purdue Üniversitesi’nde inşaat mühendisliğini bitirdi. Mezuniyetinin ardından Keystone'u kuran Özdemir, 1997 yılından bu yana aynı şirkette inşaat işlerine devam ediyor.

Henüz üç yıllık bir futbol takımı

Özdemir'in ilk kez 2013'te kurmaya karar verdiği Indy Eleven, 2014'te ilk kez sahaya çıktı.

Hâlihazırda Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde (North American Soccer League) top koşturan takım, her maç ortalama  8-9 bin arası seyirci çekiyor.

Asıl hedef ise Major League Soccer'e geçebilmek. Bununla ilgili başvurular tamamlanmış olsa da lige çıkabilmek için öncelikle yeni bir stadyum gerekli. ABD basınına yansıyan haberlere göre yakında yeni bir stadyum inşaatı başlayabilir.

Türkiye'de Gençlerbirliği, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Denizlispor gibi takımlarda oynayan Gine'li futbolcu Souleymane Youla, geçen yıl Indy Eleven kadrosundaydı.

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Türk Hava YollarıIndy ElevensponsorErsal ÖzdemirABDfutbol takımıekonomiMajor League SoccerSouleymane Youla

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