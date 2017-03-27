Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

ABD'de geçen hafta sağlık hizmetleri yasa tasarısının oylamasının bir kez daha geri çekilmesi doların küresel çapta değer kaybetmesinde etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta 3,60-3,64 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın oylama iptali kararı sonrası, haftanın ilk gününde 3,58'li seviyelere inerek son 1 ayın en düşük seviyesine gördü.

Geçen hafta son işlem gününü 3,6190 seviyesinden kapatan dolar/TL, bu sabah 3,5900'ı görmesinin ardından saat 10:00 itibariyle 3,5876 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise, 3,8996 seviyesinde işlem görüyor.

Trump'ın hazırladığı ilk büyük yasa teklifi olan sağlık tasarısını Kongre'den geçirememesinin ardından dolarda görülen değer kaybına paralel dolar/TL de 3.60'ın altına gerilerken, dış piyasalardaki gelişmeler takip ediliyor.

Piyasalar geçen hafta ABD'de sağlık yasası oylamasına odaklandı ve oldukça sakin seyretti. Dolar/TL buna paralel hafta boyunca 3,60-3,64 dar bandında yatay bir seyir izledi.

Trump'ın ısrarından vazgeçmesi sonrasında bugün ilk işlem gününde TL açısından negatif bir haber akışı olmazsa kurda bir gerileme olacağı düşünülüyor.

Trump soru işareti yarattı

Trump'ın Obamacare'de destek bulamaması bundan sonraki vaatleri içinde soru işareti yaratıyor. Dolardaki global zayıflamanın kuru 3,60'ın altına çekebileceği belirtiliyor.

Küresel piyasalarda yoğun veri akışının olduğu bu hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Fed üyelerinin açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Uzmanlar, bu hafta ABD'de 2016 yılı 4. çeyrek büyüme verisi ile yarınki Fed Başkanı Janet Yellen başta olmak üzere Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın zirvesinde tutmaya devam etmesi de TL'yi destekleyen bir unsur olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.