Uzmanlar değerlendirdi: Dolar/TL'de geri çekilme sürer mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeterli desteği bulamayan sağlık hizmetleri yasa tasarısını geri çektiklerini açıklaması doların küresel çapta değer kaybetmesine neden oldu. Dolar/TL de bu gelişmenin etkisiyle, son bir ayın en düşük seviyesini görerek, 3.58 seviyesine kadar geriledi.

Uzmanlar kısa ve uzun vadede Dolar/TL beklentilerini anlattı.

"3.55 - 3.75 bandında hareket"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu doların bir süre daha zayıflayabileceğini söyledi.



Turşucu, "Donald Trump'ın yeni adım atacağı, ekonominin güçleneceği, enflasyonun da yükseleceği beklentisi vardı. Dolarda yaşanan rallinin temeli iyice zayıfladı, daha da düşme ihtimali var. ABD'de siyasi cephedeki gelişmeler kurda etkili olacak" diye konuştu.



Dolar/TL 'de 3.56'ların mümkün olabileceğini söyleyen Turşucu "Küresel piyasada doların bu seyri sürerse kurun da yukarı hareketi güçlü olmayabilir. Biz birkaç ay içerisinde 3.55-3.75 arası bir seyir olacağını bekliyoruz" dedi.

"Yıl sonu beklentisi 3.55"

Odeabank Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan Dernek kurda yıl sonu beklentileri olan 3.35'e bazı koşullar altında ulaşılabileceğini söyledi. Dernek, "Merkez Bankası'nın önlemleri kurdaki riskleri azalttı, 3.50 civarındaki kur sistemimizdeki dengeyi ifade ediyor. Ancak ABD'deki belirsizlikler, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını azaltma ihtimali, Japonya ve İngiltere'nin gelecek yıllarda bunu takip etme ihtimali 2008-2012 yıllarında görülen bol likidite altındaki hızlı iyileşmelerin sınırlı kalacağını gösteriyor" dedi.



Bu noktadan sonra gelişen ülke kurlarında da hızlı toparlanmalardan daha çok kademeli bir normalizasyon olabileceğini belirten Dernek "Toplamda reform paketleriyle büyümeyi destekleyici önlemlerden verimli sonuç alırsak bu yıl sonu 3.35 diye öngördüğümüz seviyeye erişebilme şansımız var" şeklinde konuştu.



Garanti Yatırım'dan Tufan Cömert ise yolladığı bir notta Trump’ın sağlık yasası tasarısını geri çekmesinin TL için pozitif olduğuna dikkat çekerek, "Buradan hareketle bir süre daha TL değerlenecek gibi görünüyor" değerlendirmesini yaptı. Cömert yerli yatırımcıların hâlâ döviz aldığına da dikkat çekti.