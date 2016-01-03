Times: Erdoğan, Türkiye’nin Hitler’i olmak istiyor

The Times, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurulmasını talep ettiği başkanlık sistemine örnek olarak Hitler Almanyası'nı göstermesiyle ilgili olarak "Erdoğan, Türkiye'nin Hitler'i olmak istiyor" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet’in haberine göre Erdoğan’ın Türkiye’de kurmak istediği başkanlık sistemine örnek olarak Hitler Almanyası’nı göstermesi dünyada yankılanmayı sürdürüyor. Britanya’nın saygın gazetelerinden Times, “Türkiye’nin eşit oranda sevilen ve nefret edilen tartışmalı liderinin” Nazilere dair ilk gafının bu olmadığını belirterek, Erdoğan’ın ekimde Alman Başbakan Angela Merkel’in sığınmacı krizinde yardım talebine verdiği “Biz sizin toplama kampınız değiliz” yanıtını hatırlatıyor. Haberde Türkiye’nin 1930’larda Nazi Almanya’nın en büyük ticari partnerlerinden biri olduğu, İkinci Dünya Savaşı’nda muğlak bir pozisyon aldığı, savaşın bitmesine 3 ay kala Almanya’ya savaş ilan ettiği vurgulanıyor.

‘Erdoğan gaf yapmadı’

ABD’li siyaset profesörü John A. Tures ise Huffington Post’a yazdığı blog yazısında Erdoğan’ın sözlerinin gaf olmadığını savunuyor: “Bu demeç demokratik bir siyasiden gelseydi, bir gaf veya kötü bir espri olarak değerlendirilebilirdi. Ancak otoriter Erdoğan için bu, bir diktatörün duygularını gösteren ender bir dürüstlük anı.”