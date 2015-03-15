‘The Simpsons’ın Ermeni karakterleri

The Simpsons’ın yaratıcı ekibinden Sam Simon, 59 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. 1989’da yayınlanmaya başlanan ve bugüne kadar 568 bölüm çekilen The Simpsons, dünyanın en ünlü çizgi-dizilerinden biri olsa da az bilinen yanı karakterleri arasında Ermenilerin de bulunmasıdır.

The Simpsons karakterleri arasında en öne çıkanlardan biri ailenin babası Homer Simpson’ın sık sık uğradığı barın sahibi Moe Szyslak dizinin 508. bölümünde Ermeni kökenlerine atıfta bulunuyordu. Lady Gaga’nın Springfield’a ziyaretinde herkese “Asla unutmayın sizler benim küçük yaratıklarımsınız” diyerek seslenmesi üzerine Szyslak, “Aslında ben yarı yaratık yarı Ermeni’yim, ne olduğuma karar ver” diye yanıt veriyordu.

Moe’nun favorisi: ‘Armenian Idol’

Serdar Korucu'nun Agos'da yayımlanan haberine göre, dizinin 464. bölümündeyse Moe Szyslak’ın Ermeni olduğuna dair bir ima daha bulunuyor. “American Idol” yarışması için jüri üyesi olması önerilen Szyslak öneriyi “Armenian Idol” olarak anlıyor ve “En sevdiğim o” diyordu. “American Idol” olarak düzeltildiğindeyse Szyslak, “Egor Glumov’ın yerinde kim var?” diye soruyordu.

Skinner’ın gerçek kimliği: Armin Tamzarian

Bir diğer Ermeni karakterse Bart Simpson’ın okulunun müdür olan, “Principal Skinner” olarak adlandırılan Seymour Skinner. Skinner, 180. bölümde gerçek adının “Armin Tamzarian” olduğunu açıklıyordu. Tamzarian’ın gerçek Skinner ile Vietnam Savaşı’nda tanıştığı ortaya çıkıyor, Skinner’ın annesine oğlunun öldüğünü söyleyemediği için kimliğini değiştirdiğini itiraf ediyordu.

17. sezonun 16. bölümünde dizide yer alan Dr. Egoyan da dizide yer alan Ermeni karakterler arasında. “Yaşlıların kendilerini öldürmelerine yardım etmesi” ile ünlü olan doktora Homer Simpson’ın babası Abraham Simpson gidiyordu. “Die-pod” isimli cihaza bağlanan Abraham Simpson’ın ölmesine bir dakika kala güvenlik güçleri “desteklenmiş intihar yasası”nın kaldırılması nedeniyle Dr. Egoyan’ı tutukluyordu.

Bir başka tek bölümlük karakterse 10. sezon 23. bölümde yer alan Chuck Garabedian. Garabedian Springfieldlılara “Mega Tasarruflar Semineri” veriyordu. Bu seminerin sonucunda Simpson ailesi tasarrufa başlıyor, tatil olarak da Japonya’ya gidiyordu.