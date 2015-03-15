T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘The Simpsons’ın Ermeni karakterleri

Dünyanın en ünlü çizgi-dizilerinden The Simpsons, az bilinen Ermeni karakterleri...

15 Mart 2015 19:39

The Simpsons’ın yaratıcı ekibinden Sam Simon, 59 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. 1989’da yayınlanmaya başlanan ve bugüne kadar 568 bölüm çekilen The Simpsons, dünyanın en ünlü çizgi-dizilerinden biri olsa da az bilinen yanı karakterleri arasında Ermenilerin de bulunmasıdır.

The Simpsons karakterleri arasında en öne çıkanlardan biri ailenin babası Homer Simpson’ın sık sık uğradığı barın sahibi Moe Szyslak dizinin 508. bölümünde Ermeni kökenlerine atıfta bulunuyordu. Lady Gaga’nın Springfield’a ziyaretinde herkese “Asla unutmayın sizler benim küçük yaratıklarımsınız” diyerek seslenmesi üzerine Szyslak, “Aslında ben yarı yaratık yarı Ermeni’yim, ne olduğuma karar ver” diye yanıt veriyordu. 

 

Moe’nun favorisi: ‘Armenian Idol’ 

 

Serdar Korucu'nun Agos'da yayımlanan haberine göre, dizinin 464. bölümündeyse Moe Szyslak’ın Ermeni olduğuna dair bir ima daha bulunuyor. “American Idol” yarışması için jüri üyesi olması önerilen Szyslak öneriyi “Armenian Idol” olarak anlıyor ve “En sevdiğim o” diyordu. “American Idol” olarak düzeltildiğindeyse Szyslak, “Egor Glumov’ın yerinde kim var?” diye soruyordu. 

 

Skinner’ın gerçek kimliği: Armin Tamzarian 

 

Bir diğer Ermeni karakterse Bart Simpson’ın okulunun müdür olan, “Principal Skinner” olarak adlandırılan Seymour Skinner. Skinner, 180. bölümde gerçek adının “Armin Tamzarian” olduğunu açıklıyordu. Tamzarian’ın gerçek Skinner ile Vietnam Savaşı’nda tanıştığı ortaya çıkıyor, Skinner’ın annesine oğlunun öldüğünü söyleyemediği için kimliğini değiştirdiğini itiraf ediyordu.  

17. sezonun 16. bölümünde dizide yer alan Dr. Egoyan da dizide yer alan Ermeni karakterler arasında. “Yaşlıların kendilerini öldürmelerine yardım etmesi” ile ünlü olan doktora Homer Simpson’ın babası Abraham Simpson gidiyordu. “Die-pod” isimli cihaza bağlanan Abraham Simpson’ın ölmesine bir dakika kala güvenlik güçleri “desteklenmiş intihar yasası”nın kaldırılması nedeniyle Dr. Egoyan’ı tutukluyordu.

Bir başka tek bölümlük karakterse 10. sezon 23. bölümde yer alan Chuck Garabedian. Garabedian Springfieldlılara “Mega Tasarruflar Semineri” veriyordu. Bu seminerin sonucunda Simpson ailesi tasarrufa başlıyor, tatil olarak da Japonya’ya gidiyordu.

ETİKETLER

the simpsonsermenilerkarakterçizgi dizi

İlgili Haberler

The Simpsons'a 250 milyon dolarlık dava

ABDli oyuncu Frank Sivero, The Simpsons dizisine 250 milyon dolarlık dava açıldı

Simpsons dizisinin tüm karakterleri sırtında

'The Simpsons' hayranı olan Michael Baxter, Guiness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

The Simpsons'ın yaratıcısı hayatını kaybetti

Uzun süre kanser tedavisi gören Sam Simon, 1989 yılında Matt Groening ve James L. Brooks ile birlikte The Simsons'ı yaratmıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24