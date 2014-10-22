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Kültür-Sanat

The Simpsons'a 250 milyon dolarlık dava

ABDli oyuncu Frank Sivero, The Simpsons dizisine 250 milyon dolarlık dava açıldı

22 Ekim 2014 17:10

Geniş bir hayran kitlesine sahip çizgi dizi The Simpsons’a 250 milyon dolarlık dava açıldı. Davayı Goodfellas (Sıkı Dostlar) adlı filmde yer alan ABD ’li oyuncu Frank Sivero açtı.

Radikal'in İngiliz Telegraph gazetesine dayandırdığı habere göre, dizinin yapımcılarına dava açan Sivero, dizideki mafya Louie karakterinin 1990 yapımı Goodfellas’taki Frankie Carbone’den esinlenildiğini iddia ediyor. Dizinin 556 bölümünün 15’inde yer alan Louie karakteri, dizide ilk olarak 1991’de yer almıştı.

Dizinin 1989’da yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren 12 milyar dolar kazandığını belirten Sivero, dizinin kârına ortak olmak istediğini açıkladı. Deadline’ın ulaştığı dava detaylarında, “The Simpsons yapımcısı James L Brooks, Sivero’nun kim olduğunu, Frankie Carbone karakterini yarattığını ve dizideki Louie adlı karakterin Carbone’den esinleneceğini biliyordu” ifadeleri dikkat çekiyor.

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