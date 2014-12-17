Simpsons dizisinin tüm karakterleri sırtında

Ünlü ABD'li komedi animasyon dizisi "The Simpsons" hayranı olan 52 yaşındaki Avusturalyalı Michael Baxter, 203 dizi karakterinin tamamını sırtına dövme yaptırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dövmesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuran Baxter, "Başvurum kabul edildi ama henüz doldurmam gereken bir sürü form var. Bitiremedim"dedi.

Michael'ın dövme tutkusu 10 yıl önce başlamış ama çizgi karakterlere olan takıntısı henüz birkaç sene önceye dayanıyor.

Dövmeci Jade Smith'in işini bitirmesi toplamda 130 saat sürmüş. Smith o günü şöyle anlatıyor, "Michael bana geldi ve tüm The Simspons karakterlerini sırtına yapmamı istedi. Güldüm ve şaka yapıyor sandım."

Michael'ın kalçasında Family Guy dizisindeki Stewie karakterinin ve kollarında da aile üyelerini simgeleyen bir dizi dövme daha var.

Başvurusunu tamamlayabilirse Baxter 17 Aralık'ta Guiness'ın kitabına girmeyi hak kazanacak.

Bu tam da The Simpsons'ın 25'inci yıldönümü olacak.