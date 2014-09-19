The Daily Beast: Türkiye Müslüman Kardeşler üyesi 'teröristlere' kapılarını açtı

Amerika'da yayınlanan The Daily Beast gazetesi, Türkiye’nin Mısır'da darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler üyelerine kapılarını açtığını ve bu durumun Irak Şam İslam Devleti IŞİD karşıtı koalisyon için önem kazandığını savundu. Gazete, Türkiye’nin IŞİD ve Müslüman Kardeşler ile ilgili tutumunun "problemli" olduğunu iddia etti.

Thomas Seibert imzasıyla yayımlanan "Türkiye Müslüman Kardeşler üyesi 'teröristleri' kabul ediyor" başlıklı haber analizinde, ABD'nin "Irak Şam İslam Devleti" (IŞİD) ile mücadele edebilecek bir koalisyon oluşturmaya çalışırken NATO üyesi Türkiye’nin bu süreçteki davranışını problemli olduğunu öne sürdü ve ekledi:

"Türkiye bu koalisyona asker göndermeye ve Türkiye’deki hava üslerini Amerika’nın kullanma isteğine olumlu cevap vermeye gönüllü değil. Ayrıca Türkiye, Suriye sınırı yoluyla IŞİD’in petrol ticareti yaptığı iddiaları üzerine Suriye ile olan sınırını kapamaya da gönülsüz."

'Türkiye Müslüman Kardeşler’e kapısını açıyor'

Seibert, "bugünlerde Türkiye’nin, Mısır'da darbeyle devrilen Müslüman Kardeşler üyelerine kapılarını açtığını ve bu durumun IŞİD karşıtı koalisyon için önem kazandığını" belirtti.

Seibert'e göre, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve şimdiki Mısır hükümeti Ortadoğu’da Müslüman Kardeşler’e karşı birleşmişken, Türkiye ve Katar Müslüman Kardeşler’i demokratik sistemlerin bir parçası olması gereken modern bir hareket olarak tanımlıyor ve savunuyorlar."

Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’e

desteği eleştiriliyor

Seibert yazısında, "Türkiye’nin Müslüman Kardeşler üyelerinin ülkeye kabul edilebilecekleri açıklamasının Türk hükümetine yönelik IŞİD gibi Sünni ekstemist grupların aktivitelerine göz yumduğuna dair suçlamaları beraberinde getirdiğini" de öne sürdü. Seibert, “Oysa ki IŞİD Türkiye için de önemli bölgesel bir tehdit, büyüyen bir problem” dedi.

Seibert, "IŞİD’e karşı yeterli destek vermeyen Katar’ın da, IŞİD destekçilerinin tehdidi altında olduğunu" belirtti.

Erdoğan'ın sözleri

Seibert şöyle devam etti:

"Son yıllarda Erdoğan ve hükümeti, Müslüman Kardeşler’in önemli destekçilerindendi. Erdoğan, Müslüman Kardeşler’in Mısır'ın mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin Muhammed Mursi’yi devirmesinden önce demokratik bir seçim kazanan yasal bir organizasyon olduğunu savunuyor. Hatta bunun sonucu olarak, Ankara ve Kahire arasındaki kriz derinleşti. Geçtiğimiz yıl Mısır'daki Türk büyükelçiyi geri gönderdi ve buna karşılık Ankara, Türkiye’deki Mısır büyükelçisini istenmeyen adam (persona non grata) ilan etti.

Mısır, Müslüman Kardeşler’i destekleyen Erdoğan’ı provokatif açıklamalar yapmakla suçlamıştı. Erdoğan, Katar ziyareti sonrasında da Türk basınına şunları söyledi: "Müslüman Kardeşler üyelerinin sakıncalı durumları yoksa Türkiye'ye gelebilirler.”

'Ülkede kimse bu durumdan memnun değil'

”Erdoğan’ın Müslüman Kardeşler’i desteklemesinden ve mültecileri kabul ediyor oluşundan ülkede kimse memnun değil” iddiasını öne süren Seibert, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk köşe yazarı ve Hürriyet Daily News editörü Murat Yetkin gibi gazetecilerin 'Türkiye olarak Müslüman Kardeşler’in destekçisi olmamayı tercih ederdik' gibi açıklamalarından uzakta davrandığını" belirtti.

Seibert, "bir Türk yetkilisinin, Mısırlılar Türkiye’ye vizesiz girebilir ve oturma izni için başvurabilir” açıklamasına ek olarak, "Türkiye’nin Müslüman Kardeşler ile ilgili yaklaşımının demokratik prensiplere dayalı olduğu konusunda ısrar etti" ve “Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’i desteklemediğini, demokrasiyi desteklediğini” vurguladı.

Seibert şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye ve Müslüman Kardeşler’in Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğünü yaptığı IŞİD karşıtı koalisyona katılıp katılmayacakları ise hâlâ belirsiz.

Erdoğan’ın Katar dönüşünde, muhabirlere Türk askerinin Suriye sınırında IŞİD bölgesinden kaçan Suriyeliler için bir tampon bölge oluşturma üzerine çalışmalar yaptığını açıklamasına rağmen Ankara cihatçılara karşı herhangi bir askeri operasyonda bulunmayacaklarını belirtti.

Müslüman Kardeşler cihatçı olmayan Suriye muhalefeti içinde de önemli bir güç. 'IŞİD’e karşı koalisyon ile ilgili yapılacak bir şey yok. Batı’nın ani çıkarları ve IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon kurma çağrısı Batı riyakarlığının bir kanıtıdır' ifadelerini kullanan Müslüman Kardeşler sözcüsü Omar Abdul-Aziz Meshwah İhvan’ın internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada Meshwah, 'Esad’la savaşmadığı sürece biz IŞİD ile savaşmayacağız. Bu örgüt ile savaşın bir parçası ideolojiktir ve silahlar yerine diyalog ile yapılabilir' ifadelerini kullandı."