Türkiye, IŞİD'i vuracak koalisyona katılmak istemiyor

Galler'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin en önemli konu başlıkları IŞİD ve Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikti. Irak Şam İslam Devleti'ne karşı NATO üyesi 10 ülkeden oluşan 'çekirdek koalisyon' kurulmasına karar verildi. Ancak diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bu koalisyona katılma konusunda çekinceler taşıyor.

IŞİD terörü için NATO harekete geçti, ABD öncülüğünde NATO üyesi 10 ülkeden 'çekirdek koalisyon' kuruluyor. IŞİD'i havadan vuracak olan silahlı güce sahip çekirdek koalisyon içinde Türkiye'de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak'ta IŞİD'e karşı NATO üyesi 10 ülkeyle 'çekirdek koalisyon' kurmaya çalıştıklarını söyledi. Kerry, NATO güçlerinin kara operasyonu yapmayacağını vurguladı. NATO ülkeleri IŞİD'e karşı üç aşamada hazırlanacak.

Kerry, 'IŞİD'in toprak almasını engellemek için saldırmalı ve Irak ordusunu ve IŞİD'e karşı mücadele eden diğerlerini desteklemeliyiz" dedi. Ancak Kerry, NATO birliklerin karaya ayak basmayacaklarının altını çizdi.

'Çekirdek koalisyon'da hangi ülkeler bulunuyor?

Bölgede IŞİD'e karşı ABD'nin kurmak istediği uluslararası çekirdek koalisyonda şu ülkeler yer alacak;

-ABD,

-İngiltere,

-Fransa,

-Almanya,

-İtalya,

-Danimarka,

-Türkiye,

-Polonya,

-Kanada

-Avustralya.

Çekirdek koalisyon havadan vuracak

ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Buradaki çekirdek grup, ileride daha geniş ve kapsamlı bir grubun oluşturulmasını sağlayacak" dedi. NATO’nun bölgede kuracağı merkezlerle Irak ordusuna askeri mühimmat ve havadan taşıma desteği vermesi planlanıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çekirdek koalisyona katılma konusunda endişe taşıyor ve 10 ülke arasında olmayabilir.



Aralarında Musul Başkonsolosu'nun da bulunduğu 49 Türk vatandaşının rehin tutulması ve IŞİD'in artık Türkiye sınırına dayanması, Türkiye'nin en büyük iki çekincesi.

NATO Zirvesi'nde karar verilen 10 ülkeden oluşan çekirdek koalisyona Türkiye'nin bu sebeplerden ötürü katılmaması bekleniyor.