Erdoğan ve Obama'nın ana gündemi IŞİD

NATO Zirvesi için Galler'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile 17 ay sonra bir araya geldi. İki liderin yaklaşık 1 saat 25 dakika süren görüşme sonrasında bir açıklama yapılmazken, Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Libya, Ukrayna gibi konuların gündeme geldiği belirtildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına atanması beklenen Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın eşlik ederken, ABD Başkanı Obama'nın yanında Dışişleri Bakanı John Kerry hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama ikili görüşmeleri öncesinde yaptıkları konuşmada, ele alacakları konuları ifade ettiler.

"Sayın Obama ile NATO liderler zirvesinde bir araya geldim ve bölgemizde cereyan eden son gelişmelerin değerlendirilmesi fırsatını bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında model ortaklık çerçevesinde devam edegelen bir hassas süreç bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçteki birçok konunun iki ülkeyi bir birine daha da yakınlaştırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birlikteliğin askeri plandaki en önemli çerçevesi NATO'dur. Siyasi noktadaki, ekonomik, kültürel noktadaki birlikteliklerimiz var.

Görüşmenin ana başlığı IŞİD

Şu anda uzun zamandır bölgede Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Libya, Ukrayna gibi konuların görüşüldüğü NATO zirvesi yaşadık. Bunları Sayın Obama ile birlikte bir değerlendirme imkanımız olacak. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceğiz."



ABD Başkanı Barack Obama da eski Başbakan ve yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme fırsatından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni görevinden dolayı Erdoğan'ı tebrik etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakımız için önemli bir lider" diyen Obama, Türkiye'nin Avrupa ile Ortadoğu arasındaki köprü görevi dolayısla NATO'daki önemini vurguladı.

Irak ve Suriye gibi ülkelerde yaşanan gelişmelerden duyulan endişeyi paylaştıklarını ifade eden Obama, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Suriye ve Irak'taki yabancı savaşçılarla ilgili iki ülke arasındaki askeri ve istihbarat işbirliğini memnuniyetle karşıladığını da dile getiren ABD Başkanı Obama, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere kapısını açmasına ve yaptığı cömert insani yardımlarının önemine vurgu yaptı.