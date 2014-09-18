IŞİD'le mücadele koalisyonundaki 38 ülke arasında Türkiye yok

ABD, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı girişilecek mücadelede için oluşturmaya başladığı koalisyona destek veren ülkeleri açıkladı. Mısır, Katar, Ürdün gibi ülkelerin olduğu listede Türkiye yok.

ABD, Irak ve Suriye 'de önemli noktaları ele geçiren ve İslam Devleti ilan eden Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütü ile mücadele için Başkan Barack Obama'nın, ABD öncülüğünde oluşturmaya başladığı koalisyona destek veren ülkeler ve uluslararası kurumları açıkladı. ABD'ye IŞİD ile savaşta askeri ya da insani yardım sözü veren toplam 38 ülkenin bulunduğu listede Türkiye yer almadı.

"IŞİD'e karşı mücadele, Irak ile Suriye halkına yardım için uluslararası girişim" başlıklı listede şu ülkeler var: Arnavutluk, Arap Ligi, Avusturalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Umman ve Katar.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan Yabancı Basın Merkezi tarafından, ABD'ye yaşayan yabancı gazetecilere gönderilen listenin açıklama bölümünde, "Bu liste, IŞİD'e karşı mücadelede, IŞİD zulmüyle yüz yüze kalan Irak ve Suriye halklarına birçok açıdan yardım edeceklerini kamuoyuna açıklayan ülkeleri içermektedir. Bazı ülkeler, katkı ve girişimlerinin ne olacağını kamuoyu ile paylaşmak istemedikleri için, liste uluslararası girişimin tüm elementlerini içermemektedir. Bu uluslararası girişimde ülkelerin ne tür bir rol alacağına, hangi ülkenin ne tür katkılarda bulunacağına göre liste büyüyecek ve güncellenecektir" denildi.