TGC’den Cumhuriyet gazetesinden sekiz gazetecinin çıkarılmasına tepki: Cumhuriyet Vakfı Yönetimi’ni bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Cumhuriyet Gazetesi’nden çıkarılan sekiz gazeteciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’ndan bu kararı gözden geçirmesini” istedi.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkını sağlayabilme uğraşı veren, basın özgürlüğünü gerçekleştirmek için özveri ile çalışan basın emekçilerinin yaşadıkları zorluklar hiç bitmiyor. Meslektaşlarımız, siyasi baskı, cezaevine girme, fiziksel saldırı tehditlerinin yanı sıra her an işten çıkarılma riski altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz 10 yılda11 bini aşkın gazeteci işsiz kalmış durumda." denildi.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte son olarak Cumhuriyet Gazetesi’nden Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler Tuğba Özer, Ece Piroğlu, foto muhabiri Vedat Arık ile arşivde çalışan Mahmut Gündüz’ün işten çıkarıldığını öğrendik. Cumhuriyet Gazetesi’nin yaşadığı zorluklarda emeğiyle destek veren meslektaşlarımızın işsiz kalması nedeniyle üzgünüz. Mali sıkıntı, kadro küçültme gibi gerekçelerle meslektaşlarımızın işten çıkarılması bu ekonomik kriz ortamında kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın işten çıkarılmalarını kınıyor, Cumhuriyet Vakfı Yönetimi’ni bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. Meslektaşlarımızın iş güvencesinin sağlanmasını umut ediyoruz.”

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