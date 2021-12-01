8 gazeteciyi işten çıkaran Cumhuriyet: Ekonomideki kötü gidişin dayattığı zorunlu önlemleri almak zorundayız

Toplu iş sözleşmesi imzaladıktan sonra sekiz gazetecinin işine son veren Cumhuriyet gazetesi, "ciddi ekonomik ve mali önlemler almaları gerektiğini" söyledi.

Cumhuriyet gazetesinin 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından 8 sendikalı gazeteci işten çıkarıldı. İşten çıkarılan gazeteciler ile meslektaşlarına destek veren çalışanlar, Cumhuriyet binası önünde açıklama yaptı. Gazeteciler “29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet Gazetesi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekenin mimarları, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve atanmış şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan’dır” ifadelerini kullandı.

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Konuya ilişkin bugün de Cumhuriyet gazetesinden açıklama geldi. Açıklamada, “Gazetemizin yetkili kurulları olan başta Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu olmak üzere, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu ve Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu’nda da bu ekonomik sorunlar ele alınmış, çözümleri konusunda görüşmeler yapılmış, temeli Cumhuriyet ilkelerine dayalı gazetenin yaşaması için ciddi ekonomik ve mali önlemler alınması konusunda kararlar verilmiştir” denildi.

“Cumhuriyet gazetesi; bağımsız, aydınlanmacı, laik ve demokratik Cumhuriyet’ten yana yaşamını sürdürmek için ekonomideki kötü gidişin dayattığı zorunlu önlemleri almak zorunluluğundadır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya göre gazetenin aldığı kararlar şöyle: