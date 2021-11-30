Cumhuriyet çalışanları: İşten çıkarma kararını tanımıyoruz, Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer'i derhal istifaya davet ediyoruz

TGS ile toplu sözleşme imzalandıktan 2 hafta sonra 8 gazetecinin işten çıkarıldığı Cumhuriyet gazetesi önünde gazeteciler açıklama yaptı, "Kararı tanımıyoruz" dedi. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Serkan Ocak, "İşten çıkarma kararını tanımıyoruz, Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer'i derhal istifaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesi, 2 hafta önce Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, 29 Kasım Salı günü 8 sendikalı gazeteciyi işten çıkardı. TGS'nin çağrısıyla Cumhuriyet önünde açıklama yapan gazeteciler "ekonomik gerekçeler" savını kabul etmediklerini belirtti, "Cumhuriyet'i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer'i derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, Ozan şu ifadeleri kullandı:

"16 Kasım 2021 tarihinde yapılan Cumhuriyet Vakfı toplantısında, en az 15 kişinin işten çıkarılması, bununla ilgili Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın öneri sunması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrası gerek Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, gerek yazı işleri ekibi ve gerekse servis şefleri, çekincelerini dile getirmiş, hiç kimsenin işinden olmaması için yapıcı öneriler ve özverilerde bulunma kararı almıştır.

Ancak, çalışanın sesine kulak tıkayan, kendilerine sunulacak önerileri bile beklemeyen Alev Coşkun, Adnan Arslan ve Osman Özer'den oluşan şirket yönetim kurulu, Cumhuriyet ilkeleriyle uyuşmayan bir kararla sekiz çalışma arkadaşımızı Cumhuriyet'ten koparmıştır"

Bu kararla, Yürütme Kurulu ve Genel Yayın Yönetmenliği makamının iradesinin çiğnendiğini ifade eden Ozan, işten çıkarmalar için yönetimin sunduğu "ekonomik gerekçeler" savını kabul etmediklerini belirtti.

Ozan açıklamayı şu sözlerle noktaladı:

"Seçim sürecine giren Türkiye'nin en önemli gazetesinin yayın politikasına müdahale girişiminin de tehlikenin de farkındayız..

Türkiye'nin en köklü, en etkili gazetesi olan Cumhuriyet'i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer'i derhal istifaya davet ediyoruz.

Cumhuriyet'in gerçek sahipleri okurlarımıza, hiçbir koşulda desteklerini esirgemeyen Cumhuriyet dostlarına dayanışma ruhuyla sesleniyor, saygılarımızı sunuyoruz"

Gazete önünde söz alan TGS Başkanı Gökhan Durmuş işten atmaları sendikanın tasfiye etmenin başlangıcı olarak gördüklerini ifade etti. Durmuş "Dolayısıyla iyi niyet ve ekonomik gerekçe görmüyoruz. İmza attıkları toplu sözleşmeyi uygulatana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çok sayıda gazeteci, grevdeki Bakırköy Belediyesi işçileri ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri açıklamaya destek verdi.

Cumhuriyet gazetesinin bahçesinde basın açıklaması öncesi polislerin olduğu görüldü. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya polislere ilişkin olarak, "Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olarak polisi gazete binasının dışına davet ettim… Açıklamaya bizzat katılacağımı, Cumhuriyet emekçileriyle omuz omuza olduğumu bildirdim…" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN | Cumhuriyet gazetesinde 8 gazeteci işten çıkarıldı