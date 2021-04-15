TGC Başkanı Olcayto: Yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın tutukluluk halinin sona ermesinden mutluluk duydum

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, gazeteci Ahmet Altan'ın Yargıtay kararıyla tahliye edilmesine ilişkin olarak, "Yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın tutukluluk halinin sona ermesinden mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı.

Olcayto Facebook hesabından paylaştığı mesajında, "Umarım Demirtaş ve Kavala'da bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Ülkede gazeteci, aydın ve üniversiteli gençlerin cezaevlerinde çile doldurmaları sona erdiğinde Türkiye iç barışa kavuşacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.