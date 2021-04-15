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Medya

TGC Başkanı Olcayto: Yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın tutukluluk halinin sona ermesinden mutluluk duydum

"Umarım Demirtaş ve Kavala'da bir an önce özgürlüklerine kavuşur"

15 Nisan 2021 18:58

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, gazeteci Ahmet Altan'ın  Yargıtay kararıyla tahliye  edilmesine ilişkin olarak, "Yazar, gazeteci Ahmet Altan'ın tutukluluk halinin sona ermesinden mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı. 
 
Olcayto Facebook hesabından paylaştığı mesajında, "Umarım Demirtaş ve Kavala'da bir an önce özgürlüklerine kavuşur. Ülkede gazeteci, aydın ve üniversiteli gençlerin cezaevlerinde çile doldurmaları sona erdiğinde Türkiye iç barışa kavuşacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. 
 

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı üzerine Yargıtay, gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın 'silahlı terör örgütüne yardım'dan aldığı hapis cezasını bozdu. 4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan Altan, üçüncü kez tahliye edildi.

Ahmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 'silahlı terör örgütüne yardım'dan aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu. 

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