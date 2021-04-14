Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı üzerine tahliye edildi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'hak ihlali' kararı üzerine Yargıtay, gazeteci-yazar Ahmet Altan'ın 'silahlı terör örgütüne yardım'dan aldığı hapis cezasını bozdu. 4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan Altan, üçüncü kez tahliye edildi.

Ahmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 'silahlı terör örgütüne yardım'dan aldığı hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu.

Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, "Müvekkilim Ahmet Altan tahliye oluyor... Evrensel hukuk ve değerler şaşmaz... Ama hukuksal zorbalık kayda geçer..." ifadesini kullandı. Çalıkuşu, Altan'ın evine doğru yola çıktığını duyurdu.

Sanem Altan: Darısı bu ülkenin tüm acıları için

Altan'ın kızı Sanem Altan da tahliye kararına ilişkin olarak, "Ağlayamıyorum, bağıramıyorum, haykıramıyorum 'Tahliye' diye... Böyle büyük sevinçlerin bile nasıl başkalarının acılarına karıştığını işte yine yaşayarak öğreniyorum bu memlekette! Darısı bu ülkenin tüm acıları için... Hoş geldin Ahmet Altan bu sefer gerçekten gel artık ama" paylaşımını yaptı.

Avukatı Çalıkuşu karşıladı

Ahmet Altan'ı tahliyesinin ardından avukatı Figen Çalıkuşu karşıladı.





Ahmet Altan, 4 yıl 6 ay sonra çocukları Sanem Altan ve Kerem Altan'la...

Ne olmuştu?

Ahmet Altan'ın 15 Temmuz 2016 tarihinden önce katıldığı bir televizyon programında “darbe çağrışımı” yaptığı iddia edilmişti. Ahmet Altan, 23 Eylül 2016'da 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklandı.

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Altan, 16 Şubat 2018'deki 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019'da 'darbeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan'a 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza verilmesine hükmetti.

Bozmaya uyan yerel mahkeme, 4 Kasım 2019'da bu kez 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl altı ay hapis cezası verdiği Altan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul başsavcılığının 6 Kasım 2019'da tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 13 Kasım 2019'da tekrar tutuklandı.

Altan, bunun üzerine, 21 Kasım 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Altan, başvuruda, “tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen tekrar tutuklandığını, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini” savundu.

Bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü, Altan'ın başvurusunu kabul edilemez buldu. Altan, bunun üzerine AİHM'e gitmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Silivri Cezaevi'nde 4 yıl 7 aydır tutuklu bulunan yazar Ahmet Altan'ın başvurusunu, dört yıl önce “ivedilikle görüşme” kararı almış olmasına rağmen dün karara bağladı ve Türkiye aleyhine “hak ihlali” kararı vermişti.

TIKLAYIN | AİHM, Ahmet Altan dosyasında Türkiye'nin hak ihlali yaptığına hükmetti: Altan davasında gözler şimdi Yargıtay'da

TIKLAYIN | AİHM'den Ahmet Altan için hak ihlali kararı