TGC: Basın kartları ve gri pasaportlar haksız yere iptal edilmemeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iptal edilen basın kartları ve gri pasaportlarının haksız yere iptal edilmemesi yönünde BYEGM'ye çağrıda bulundu.

TGC Yönetim kurulu, darbe girişimi sonrasında gazetecilerin basın kartları ve gri görev pasaportlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını açıkladı.



Konuyu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Ahmet Göktürk İnan’a da bir yazıyla ileten yönetim kurulu süreci takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Yaşanan darbe girişiminin ardından bize sarı basın kartları ve gri görev pasaportları ile ilgili yaşanan sorunlar ulaşmaktadır. Yıllardır sürekli basın kartı taşıyan birçok üyemizin 12 Eylül dönemine ait adli sicil arşiv kayıtları gerekçe gösterilerek kartları iptal edilmiştir. Demokratik parlamenter rejimle yönetilen bir ülkede hepimizin darbe girişimine karşı çıktığı süreçte bu iptaller üzücüdür.

İkinci önemli sorun da gazetecilerin yurt dışına çıkarken kullandıkları gri görev pasaportlarıyla ilgilidir. Gazetecilerin gri görev pasaportlarını kullanılabilmeleri için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden “yurt dışına çıkışlarında sakınca olmadığını belirtir bir yazı” istendiği bildirilmiştir.Birçok gazetecinin gri görev pasaportlarının da basın kartları gibi haklı gerekçeler ortaya konulmadan iptal edildiği ileri sürülmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Ahmet Göktürk İnan’a bir yazı yazarak sorunların çözümünü istedik.

Bu konuda yaşanan karmaşayı netleştirmek için basın kartı ve gri pasaportu iptal edilen gazeteci sayısı ile iptal gerekçelerinin kamuoyu ile paylaşılmasını talep ettik. Ayrıca basın kartı ve gri pasaportları iptal edilen gazetecilerle ilgili yeniden bir değerlendirme yapılmasını haksızlıkların giderilmesi dileğimizi BYEGM’ne ilettik. Basın kartları ve gri görev pasaportlarının haksız yere iptal edilmemesi talebimizi yineleyerek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz"