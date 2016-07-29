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Medya

330 gazetecinin basın kartı iptal edildi

Sürekli basın kartı taşıyanlarla ilgili de çalışmaların sürdüğü belirtildi

29 Temmuz 2016 19:18

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, "74'ü serbest basın kartı sahibi olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330'a ulaştı." dedi.

Ekrem Okutan, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldıklarını söyledi. 

Bu kapsamda geçen hafta 34 kişinin kartının iptal edildiğini hatırlatan Okutan, "Yapılan çalışmalarla 74'ü serbest basın kartı sahibi olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330'a ulaştı." dedi.

Okutan, sürekli basın kartı taşıyanlarla ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydetti

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