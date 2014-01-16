TFMD'nin 'Kırmızılı Kadın'ı yılın fotoğrafı seçmesi üzerinde Vakıfbank sponsorluktan çekildi

Türkiye Fotomuhabirleri Derneği (TFMD), yılın fotoğrafı olarak Gezi eylemlerinin simgelerinden olan 'kırmızılı Kadın'ı seçti. Vakıfbank bu seçim üzerine Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması ana sponsorluğundan çekildi.

TFMD’den konuyla ilgili atılan tweetler şöyle:

TFMD olarak düzenlediğimiz Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda Vakıfbank, “Anasponsorluk Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshetmiştir.

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın saygınlığı bağımsız bir jüri tarafından hiçbir siyasi görüş ve taraf gözetilmeden belirlenmesindedir.

Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması, Türk medyasının en önemli organizasyonları arasındadır ve 29 yıldır aralıksız olarak sürdürülmektedir.

TFMD’nin ödüllendirdiği fotoğraflar tarihin görsel belgeleridir. Kareler, foto muhabirlerinin hayatları pahasına görüntülediği gerçeklerdir.

TFMD, Kamu Yararı’na çalışan bir sivil toplum örgütüdür, isminin başında gururla “Türkiye” ismini taşımaktadır.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 30 yıldır hiçbir siyasi görüşün temsilcisi veya tarafı olmamıştır, gelecekte de olmayacaktır.

Nisan'da yapılacağını duyurduğumuz Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni geç te olsa derneğin 30. yılına yakışır bir şekilde yapılacaktır.