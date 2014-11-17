TFF'den Volkan ve medyaya saldırı açıklaması; sürecin takipçisi olacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye-Kazakistan müsabakasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama; "Dün akşam oynanan Türkiye-Kazakistan müsabakasının öncesinde A Milli Takım kalecimiz Volkan Demirel’e yapılan sözlü saldırıyı ve müsabaka sonrasında maçta görevli medya mensuplarına yönelik darp eylemini şiddetle kınıyoruz.

Görevi başında yaralanan tüm medya emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, Türkiye Futbol Federasyonu olarak her iki eylemle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli başvuruların yapıldığını ve adli sürece müdahil olunarak, sürecin takipçisi olacağımızı önemle belirtmek isteriz. Federasyonumuz tüm yaşanan olumsuzlukların sorumlularını bulabilmek amacıyla kişi ve kurumlarla görüşmelere başlamıştır. Elde edilecek sonuçlar ve yaptırımları kısa süre içerisinde en şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."