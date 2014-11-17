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Spor

Yerde gazeteci tekmeleyenler serbest bırakıldı

Türkiye-Kazakistan maçı sonrası gazetecilere saldıranlar 1 yıl müsabakalardan men edildi

17 Kasım 2014 21:11

Türkiye-Kazakistan maçı sonrasında gazetecilere saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 6222 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanarak 1 yıl süreyle müsabakalardan men edildi.

Türkiye-Kazakistan maçından sonra çıkan olaylarda gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 5 özel güvenlik görevlisi, adli kontrole gerek görülmeden serbest bırakıldı.

Türkiye-Kazakistan maçının ardından Fenerbahçe Kulübü tarafından gönderilen güvenlikçiler, gazetecilere saldırmış ve yerde tekmelemişti.

 

 

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