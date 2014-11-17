Yerde gazeteci tekmeleyenler serbest bırakıldı

Türkiye-Kazakistan maçı sonrasında gazetecilere saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 6222 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanarak 1 yıl süreyle müsabakalardan men edildi.
Türkiye-Kazakistan maçından sonra çıkan olaylarda gazetecilere saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen 5 özel güvenlik görevlisi, adli kontrole gerek görülmeden serbest bırakıldı.
Türkiye-Kazakistan maçının ardından Fenerbahçe Kulübü tarafından gönderilen güvenlikçiler, gazetecilere saldırmış ve yerde tekmelemişti.