Kazakistan maçı sonrası gazetecilere saldıranlar Fenerbahçe Kulübü çalışanı

Türkiye-Kazakistan maçı sonrası Volkan Demirel’in Türk Telekom Arena’dan ayrılmasının hemen ardından, stadın güvenlik görevlileri ile alakası olmayan ve akreditasyon kartı bulunmayan bazı kişiler basın mensuplarına çirkin bir saldırı gerçekleştirmişti.



medyaspor.com'dan Anıl Demirci'nin haberine göre, basın emekçilerine saldıran şahısların kim olduğuna dair soru işaretleri mevcuttu.



Olayın yaşandığı andan itibaren bu kişiler hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.





Basında yer alan fotoğraflarda bu kişilerin Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Stat Müdürü Ayhan Bak, Fenerbahçe Koruma Amiri Bülent Ataş ve Fenerbahçe futbol takımı koruması Ali Bozan'ın olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Radyospor'un haberine göre, basın mensuplarına saldıran şahısların, Fenerbahçe Kulübü'nde çalıştıkları ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paraları ödenmesi karşılığında bir maçla görevlendirildikleri iddia edildi.

Savcılık ifadelerini alıyor

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Savcı İsmail Onaran'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında suç duyurusu olduğu için Maslak'taki polis merkezinde gözaltında tutulan 5 güvenlik görevlisi, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Maslak Polis Merkezi görevlileri ve İstanbul Spor Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Savcı Onaran tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor.