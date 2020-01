Mahmut Uslu: Basına saldırı, Volkan olayının önüne geçmemeli

Türkiye ile Kazakistan arasında 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçının ardından gazetecilere saldıranların Fenerbahçe Kulübü çalışanı olduğunun ortaya çıkmasından sonra basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve yönetici Deniz Tolga Aytöre, herkese karşı futbolcularını korumaya devam edeceklerini söyledi.



İşte iki Fenerbahçe yöneticisinin açıklamalarından satır başları...

Tolga Aytöre: "Volkan stada geri geldikten sonra müsabakanın bitmesini bekliyor. Güvenlik görevlileri tespit ettikleri bir kişiyi Volkan'a getiriyorlar şikayetçi olup olmayacaklarını soruyorlar. Volkan da bu sadece bir kişilik iş değil orda küfür eden herkesin tespit edilmesini istiyor. Hiçbir kupa, hiçbir galibiyet kimsenin annesinden kız kardeşinden daha önemli değil.



Milli takımımızın kaptanına yapılan bu eylemlerin suçluları bulunmuyorsa kendimize dönüp bakalım. TFF maçta kaptanına bu yoğunlukta küfür eden failleri bulamıyorsa burada bir sıkıntı var. Devletin de bu işe müdahil olması lazım tek federasyonla olabilecek bir iş değil. Bu iş başka yere çekiliyor. Herkesin kendine göre haklı tarafı var. Kavgada yaşananlar olayın her iki tarafı için de hoş değil. Bunlar olmasını istemediğimiz şeyler. Bu basınla güvenli görevlileri arasındaki kavga olayının, Volkan olayının önüne geçmesine izin vermeyelim.



Burada milli takımın kaptanına organize bir olay var. Bu olay müsabakanın bitiminden bir buçuk saat sonra gerçekleşmiş bir olay. Bu olay olunca başkana haber verdik. Futbolcular evlerine gitmeye çalışıyor ve hiçbir güvenlik önlemi almadan. Hasan Çetinka'yanın arabasına binmeye çalışması nasıl olayları başlatmak oluyor. Çocukcağız arabasına binmeye çalışıyor. Her kargaşayı her kaosu, her çıkmazı Fenerbahçe'ye maledilmesinden sıkıldık, bıktık artık.

Fenerbahçe kurumlarla hep karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.Şimdi de basınla karşı karşıya getilimeye çalışılıyoruz. Bunların hepsi ile mücadele edeceğiz. Oradaki basın mensubu arkadaşlarımızın gereksiz gerginliğinin farkında mısınız? Hasan Çetinkaya lütfen dedikten sonra hala bu olayı fiili müdahaleye kimler başlattı.



Olayın içinde Fenerbahçe başkanı, futbolcusu ve güvenliği sanki başka hiç kimse yok. Bir GFB'li çocuk bulmuşlar bu çocuk yaptı diye. Ya o adamlar hangi biletle oraya girdi. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Arbadeyi büyütüp Türk futboluna zarar vermenin hakkı yok.



Fenerbahçe'nin karlı karşıya bırakılmaya çalışıldığı bir durum var. Neden Fenerbahçe'ye kadar bu kadar gerginiz konu Fenerbahçe olunca neden bu kadar hararetli ve saldırganız. Küskünlük, dargınluıkları bir kenara bırakmalıyız artık Fenerbahçe'de birlik zamanı. Futbolda şiddet ve terörün geldiği nokta milli takımın bile kutsallığını geride bıraktı."

'Her şeyin altında Emre ve Volkan'ın çıkması külliyen yalan'

Mahmut Uslu: "Bu işlerin lamı camı yok, daha önce de söyledik, devlet bu işe elini koymazsa bu işler çözülmez. Her şeyin altında Emre ve Volkan'ın çıkması külliyen yalan. Biz herkese karşı futbolcularımıza sahip çıkacağız, çıkmaya devam edeceğiz. Orada organize bir olay var. Oradaki statta sayın Cumhurbaşkanı'na da küfür edildi. Biz defalarca her vesile ile lütfen ve lütfen bu olayları çözün dedik. E-bilet ile ilgili 6222 yasasının neden çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu yasa şiddet olayları için çıkarılmış bir yasadır.



Volkan yapılan çok ağır küfürlere dayanamayıp kendisi ayrılmak istemiş. Volkan olayı bir milat olmalı. Neden bilet dağıtıyorsunuz işte sonucu bu orda organize olunuyor. Hepimiz aynı gemideyiz ve bu milli takımın bir oyuncusu. Oradakilerin hepsi organize bunu da biliyoruz. Bileti Anadolu'da da verirseniz orda da olur. Seyircin sana sahip çıkmazsa başarı olmaz. Biz mecbur muyuz bilmem ne çocukklarını bekliyoruz diyor ordaki gazeteci. Yakışır mı bu bir gazeteciye. Arabanın içine mikrofon sokuluyor. Ya oradaki çocuklar mecbur mu konuşmaya. Haber almak demek arabanın üstüne çıkmak demek mi, siz yol kesen misiniz. Bu gelin arabası mı yol kesiyorsunuz. Hasan Çetinkaya nasıl geçsin ceketi bir tarafta gömleği bir tarafta. Bunların zapta alınması lazım.

TSYD açıklamasında azmettirici deniliyor bizim onlar hakkında davacı olmamız lazım. Volkan herşeyi göze alarak geri gidiyor, karısına kızına küfredilmiş bir adamı hocası tabii ki oynatmayacak başına ne geleceği belli değil ki. Volkan canını tehlikeye atarak geri döndü oraya. Mix zoneler neden yapıldı, neden orda değiller amaçları ne orda.

Benim için Burak neyse Volkan aynı, seyirciler neden sahip çıkmıyor oyuncusuna. Bu seyirciler biliniyor o zaman bilet vermeyeceksiniz. Kameralar var o kameralardan polis tespit edecek ve yaklaşık yüz kişilik bu grup bulunmalı. Yarın bu olaylar başla statta olacak. Sizin ne işiniz var arabanın üzerinde burada duruyorsunuz. Bizim yolladığımız arkadaşlar tecrübeli normal güvenlik değil. Fenerbahçeliler'in birlik ve beraberlik zamanı. "