"TFF ile yapılan sözleşme ortaya çıktı; Fatih Terim'in tazminatı 7.6 milyon Euro"

A Milli Takım, Ukrayna ve İzlanda karşılaşmalarının hazırlıklarını, Fatih Terim - Arda Turan krizinin gölgesinde sürdürürken tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin ortaya çıktığı öne sürüldü. İddiaya göre, Terim istifa edere 1.45 milyon Euro ödecek, TFF Terim'i gönderirse 7.6 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Arda Turan'ın Barcelona'daki performası yükselişe geçti:

Sporx.com'un haberine göre, 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim arasında imzalanan, yaklaşık 3 yılı geride kalan, 4 sayfa ve 7 maddeden oluşan sözleşme, tarafların tek taraflı fesih halinde birbirlerine tazminat ödemesini öngörüyor. Sözleşmenin 6.4'üncü maddesinde, "Bu maddede belirtilen erken fesih tazminatı, performans primi ve diğer hak edişler dışında, hangi nam altında olursa olsun, başkaca bir tazminat talep etmeyeceğini kabul eder" ifadelerinin yer aldığı ileri sürüldü. Terim'in sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde ise tecrübeli teknik adamın federasyona bir milyon 450 bin Euro ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

Yıllık net kazancı 3 milyon 500 bin Euro

İnternet sitesinin haberine göre, Futbol Federasyonu tek taraflı fesih hakkını kullanmak istediği takdirde çok ağır bir yükün altına girmek zorunda... Buna göre; örneğin Terim'in mukavelesi bugünlerde sona erdirilirse yıllık net maaşı 3 milyon 500 bin Euro olan Terim'e anlaşmasının gereği, geri kalan 26 aylık (aylık 261 bin Euro) ücreti taksitler halinde ödenecek. Bu rakam yaklaşık olarak 7 milyon 600 bin Euro'ya tekabül ediyor.

Söz sırası Fatih Terim'de

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bugün 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli teknik adamın zorlu mücadeleye ilişkin yapacağı değerlendirmeler kadar özellikle son dönemde kadro tercihleriyle ilgili yapılan eleştirilere ve gündeme getirilen sözleşmesine ilişkin vereceği cevaplar merakla bekleniyor. Milliler, 18.30'da başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık tutulacak çalışma ile Ukrayna hazırlıklarını tamamlayacak.