TFF Başkanı Nihat Özdemir: Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Mesut Özil transferini değerlendiren Özdemir, "Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Nihat Özdemir, Türk futboluyla alakalı birçok konuda değerlendirmede bulundu. Özdemir, seyircisiz maçların sona ereceği tarihten, harcama limitlerine; Mesut Özil transferinden, kulüplerden yapılan açıklamalara kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

Siyasi sebeplerden dolayı

Mesut Özil transferini değerlendiren Özdemir, "Ligimizin marka değeri açısından, dünyaca ünlü bir futbolcunun burada forma giyecek olması futbolumuza katkı sağlayacak. Mesut'a, siyasi sebeplerden dolayı ağır uygulamalarda bulunuldu. Milli takıma alınmadı, en son Arsenal'de kadroya alınmadı. Bu kadar yetenekli bir futbolcu, uzun süre futboldan uzaklaştırıldı." dedi.

Özdemir, "Mesut'u, Cumhurbaşkanımızla görüştüğü ve fotoğraf verdiği için takımından uzak tuttular. Bu duruma çok üzülmüştüm. Özil'e yapılan haksızlığı birçok yerde dile getirmiştim. Mesut, çok başarılı bir futbolcu. Ümit ediyorum, kısa zamanda maç eksikliğini tamamlar, ligimizde oynamaya başlar" ifadeleri kullandı.

Taraftar baskısı var

Kulüplerin TFF'yi hedef alan açıklamalarıyla ilgili konuşan Özdemir, "Hakemlerin verdiği kararlar bir tarafı memnun ederken, diğer takımı memnun etmiyor. Böyle olunca memnun olmayan takım, hakem kararlarına yönelik şikayetlerde bulunuyor. 'Hakkımız yeniyor, neden susuyorsun?' diye taraftar baskısı olduğu için kulüp başkanları da basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da inanın çoğu başkan beni arıyor ve 'Taraftarlarımız hakkımızın yendiğini düşünüyor, o yüzden biz böyle bir açıklama yaptık' diyor" diye konuştu.

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

"Biz burada tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da tüm senaryoları federasyon olarak tartışıyoruz. Salgın etkisini yitirdiğinde yine ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde maçları seyircili olarak oynatmaya başlayacağız."

Harcama Limitleri

"Göreve gelince Takım Harcama Limitleri uygulamasını getirdik. İki sezondur uyguluyoruz. UEFA da bunu tavsiye ediyor ve uygulamalarımızı takdir ediyor. Limitlerini aşan kulüplere puan silmeye kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz. Hangi takım olursa olsun... Burada tabii ki yeniden yapılandırma sürecinin içindeyiz. Bunu bankalar birliği ve kulüplerimizle görüşerek harcama limitleri oluşturduk. Burada amacımız kulüplerimizi mali bir disiplin altına almak."

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