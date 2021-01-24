Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığını, futbolcu ile de prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin bu akşam saat 18:00'de yapacağı antrenmanda yeni transfer Mesut Özil de yer alacak.

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