Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:

Fenerbahçemiz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı.



Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek.



Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.



Hoş geldin Mesut

Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla bugün ilk antrenmanına çıktı.

Kısa bir konuşma yapan Mesut Özil "Rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Hayırlısı olsun. Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. Çok uğraştık, Allah nasip etti. Artık buradayım. Herkese bol şans. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf: NTVSpor

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