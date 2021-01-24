Alex'ten Mesut Özil paylaşımı: Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin

Fenerbahçe bugün, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferi resmiyet kazanan Özil, bugün ilk defa Fenerbahçe formasıyla antrenmana katıldı. Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri olarak anılan Alex de Souza da Özil transferiyle alakalı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden Mesut Özil'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Alex, "Mesut, Fenerbahçe’ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Fenerbahçe: Mesut Özil'le 3,5 yıllık sözleşme imzalandı

TIKLAYIN - Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi