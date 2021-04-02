TFF Başkanı Nihat Özdemir: Geçmiş şampiyonluklara ilişkin karar vermedik, yakın zamanda açıklayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlere ilişkin şampiyonluk talebinin reddedildiği şeklindeki iddialara dair "Henüz böyle bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddialara dair Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.

Akşam gazetesinin haberine göre; Başkan Özdemir, Trabzonspor'un Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun seçimle gelmesine yönelik FIFA'ya yaptığı başvuru hakkında da konuştu.

Trabzonspor'un talebinin FIFA tarafından kabul edildiğine dair kendilerine bir yazı gelmediğini vurgulayan Özdemir, "Ne bize FIFA bu konuda bir görüş sordu, ne de bir talepte bulundu. 'FIFA kurulların seçimi için TFF'ye yazı gönderdi' bilgisi doğru değil. Hayır, yok böyle bir şey" ifadesini kullandı.

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