Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde "1959 öncesinde kazanılan şampiyonluklar" için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz GSTV canlı yayınında sarı-kırmızılı takım taraftarlarının merak ettiği konular hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu da açıklarken, sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması talebine yönelik olarak da "Fenerbahçe niye şampiyonluk sayısında bizden öndeyken TFF'ye başvurmadı?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı iddiası

"Benim de ileride katılma ihtimalim olan bir programda yorumcunun, yargıç gibi soru içinde hüküm içeren cümlelerini kınıyoruz. Yayıncı kuruluştaki zat hem 29 şampiyonluğu söyledi sonra da inşallah olumlu değerlendirirsiniz dedi. Soru sorumluktan çıktı, karar verdin. Ey yorumcu! Sen kimsin? Senin oradaki görevin soru sormak. Amaç yine gündem değiştirmek. Yenilir yenilmez Fenerbahçe gündem değiştiriyor. Galatasaray'da bunlar yapılsa beni ipe çekerler, sokakta yürüyemem. Bizimkilerin gündemini hemen değiştiremezsiniz."

Galatasaray'dan talebin reddi için TFF'ye başvuru

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduk. Hukukçularla da tarihçilerle de görüştük. 6 sayfaya zor indirdik. Haklı olan bir şeyi savunmak çok zor. Tahkim reddetmiş, TBMM reddetmiş. Daha neye uğraşıyorsunuz? Yeni delil de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler."

"62 yıl sonra neden şimdi?

"Fenerbahçe camiası sözlerimi lütfen ayırsın. Ben yönetimin yazdığını söylüyorum. Yönetimdeki genç çocuklar oldukça saçmalıyorlar. Onları muhatap alamam. Oradaki deklarasyon başkanı ve yönetimi bağlar. Başvurunun bir tanesinde 1 yılda 2 şampiyonluk var. Bu kaç yıl olmuş? 62 yıl olmuş. Peki niye Fenerbahçe bizden öndeyken başvurmamış? 62 yıl önceki bir şeyi neden şimdi getiriyorsun? Onların hiçbir şampiyonluğuna laf etmeyiz. Haksız da olsa tescil esastır deriz. Gerçi şu yıl şampiyonu şu takım dedik, bizim bayrağımızı yaktılar. Bu yasa ve düzen koyucular aptal mı? Neden milli lig demiyor da milli küme diyor? Çünkü öyle olmadığını biliyorlar. Milli lig ne zaman kondu, 1959'da. O zaman tüm kulüpler mücadele ediyorlar.

Nihat Özdemir'i Fenerbahçe'den ihraç ettiler. Ben kendimi TFF başkanının yerine koyuyorum. Çok zor bir durum. O kulübün adını bile ağzına almıyor tabii. Gönül işiyle girdiğiniz yerlerden takdir almamak çok üzer."