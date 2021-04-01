Türker Arslan: Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik

TFF'nin geçmiş yıllarda Tahkim Kurulu Başkanlığını yapan Türker Arslan, Fenerbahçe'nin açıklamaları üzerine GS TV'de canlı yayına bağlandı. Arslan, Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun "Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için Fenerbahçe'ye verilen hiçbir ret yoktur" ifadelerine cevap verdi. Türker Arslan, "15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım, 15 sene de başkandım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik" diye konuştu.

Türker Arslan, Fenerbahçe'nin daha önce geçmiş şampiyonluklarla ilgili başvuru yaptığını ve TFF Yönetim Kurulu ve Tahkim Kurulu olarak bu başvuruyu reddettiklerini açıkladı.

"Beyanlarının seviyesi düşük, terbiyesizce ve saygısızcaydı"

Türker Arslan "15 sene Tahkim Kurulu'nda görev yaptım, 15 sene de başkandım. Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik. Bu ancak Tahkim Kurulu ve TFF'nin arşivinde bulunur. Tahkim Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar varken, tekrar gündeme getirilemez" dedi.

Fenerbahçeli Yönetici Metin Sipahioğlu'nun sözlerine yanıt veren Türker Arslan "Ne yazık ki Fenerbahçe'nin genç yöneticisini üzüntüyle izledim. Beyanlarının seviyesi düşük, terbiyesizce ve saygısızcaydı. Kendisini muhatap alıp da cevap vermeyi uygun görmem. Fenerbahçe'nin o dönemki başkanına ve yöneticilerine sorarsa, benim ne kadar adil hareket ettiğimi bilir. Kendisi, tezgah kuruldu anlamında bir beyanda bulunuyor. Bu tamamen yanlış. Böyle bir şey yanlış. Tarihi bilemem, 20-21 sene evvelini düşünüyoruz. TFF, sorumlu bir davranışta bulunarak kararı çıkartıp gereğini yapmalıdır" diye konuştu.

Türker Arslan ayrıca "Aziz Yıldırım genel kurulda yaptığı konuşmada zaten TFF'ye şampiyonluklar için bir başvuru yaptığını söylüyor. Kendileri zaten bunu söylüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Metin Sipahioğlu ne demişti?

Sipahioğlu, "Galatasaray'da Divan Başkan Adayı olan Türker Arslan aynı demeci verdi. 'Daha önce TFF'ye başvuru geldi reddettik' dedi. Nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun açık kanıtı. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Türker Arslan şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için Fenerbahçe'ye verilen hiçbir ret yoktur. Bugüne kadar yapılan resmi başvuru, ilk başvurudur. Muhteşem bir başvuru belgesi hazırladılar. Bu başvuru ilk ve tek resmi başvurudur" ifadelerini kullanmıştı.