Fenerbahçe yöneticisi Sipahioğlu'ndan Mustafa Cengiz'e yanıt: Biz mi hırsızız, siz mi?

Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e seslenen Sipahioğlu,"Biz mi hırsızız siz mi" dedi.

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar ve Galatasaray'ın açıklamalarıyla ilgili kulüp televizyonunda konuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçen günlerde GSTV'de yaptığı açıklamalara cevap veren ve "28 şampiyonluk" başvurusuna ilişkin konuşan Sipahioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray Başkanının art niyetli konuştuğuna inanıyoruz"

"Galatasaray başkanı yine açıklama yaptı. Tek konu Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Bizden onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama onlarda tek konu Fenerbahçe. Galatasaray Başkanının artık art niyetli konuştuğuna inanıyoruz. Bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için kullanmak zorunda kalacağımız üslup için özür dileriz.

2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok

Galatasaray başkanının 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı beyanatları konuşacağız. Karşısında nasıl bir lobi faaliyetleri içinde olduğunu değerlendireceğiz."

"Biz mi hırsızız siz mi?"

"Algı yapıyorsunuz. Kim hırsız? Türkiye'de 1923'ten bu yana oynanan ve efsanelerimizin şampiyonluklarını yok saymaya çalışıyorsunuz. Hem Baba Gündüz Kılıç'ı hem de 1939'u anlatırken, ilk Türkiye genelindeki şampiyonluğumuz diyorsunuz. Sonra çıkıp dilekçeler veriyorsunuz, 1 saat yayınlar yapıyorsunuz. Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra kim hırsız?

"Şampiyonlukları katlettiler"

"Bir şampiyonluğunuz var diye bu şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz. Haluk Ulusoylarla, Türker Arslanlarla bu işin üzerine gittiler ve bunu katlettiler. Tüm Türkiye, Galatasaray dışında bize hak veriyor. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoy'lar, Türker Aslan'larla katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız Bütün Türkiye'ye tek bir sorum var. Çok net! Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazandığı 9, Beşiktaş'ın kazandığı 7 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 1 değil de 8-10 şampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklarla çoktan barışılırdı. Tarih olarak kabul edilirdi."

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