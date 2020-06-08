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Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir'e bir tepki de Rıdvan Dilmen'den: Fenerbahçe camiasından özür dilemeli

08 Haziran 2020 00:06

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaları yorumlarken,  ''Özdemir yanlış anlaşıldığına inanıyorsa Fenerbahçe camiasından özür dilemeli.' dedi. Fenerbahçe'nin Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç etme kararı alması halinde imza atacağını sözlerine ekleyen Dilmen, din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, 2010-2011 sezonuyla ilgili sözlediği sözler Fenerbahçe camiasını çılgına çevirmişti. Bir tepki de Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden olan Rıdvan Dilmen'den geldi.

"Milyonlarca Fenerbahçeliden özür dilemek zorundasınız"

NTV ekranlarında Özdemir'in açıklamalarını değerlendiren Dilmen, Özdemir'in Fenerbahçe camiasından özür dilemesini gerektiğini belirtti. Dilmen, ''Nihat Bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsanız, çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, ben Fenerbahçeliyim, benden, milyonlarca Fenerbahçeliden özür dilemek zorundasınız. Özür dilemiyorsanız federasyon başkanlığı da yapmayacaksınız çünkü artık kaos geliyor. Fenerbahçe'nin Nihat Bey'i ihraç etme kararı varsa, benim imzam olmamasına rağmen ben de imza atarım. Din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gitmeyeceksin" diye konuştu.

Nihat Özdemir ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" demişti.

Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in katıldığı Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınındaki "şike" sözleri Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu sözler üzerine, "NihatÖzdemirİhraçEdilsin" şeklinde bir etiket başlatarak kulüp üyeliğinin iptal edilmesini talep etmişti.

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