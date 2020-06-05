Fenerbahçe ile TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında 'şike' gerginliği

"9 sezondur şikeye rastlamadık" sözleri ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasında başlayan gerginlik devam ediyor. Son olarak Başkan Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy'un "Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın" sözlerine, "Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy’un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum" yanıtını verdi.

Ekonomist Dergisi’nin İnstagram yayınına katılan TFF Başkanı Özdemir, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için, "Birçok ülkede böyle olaylar oldu, İtalya, İngiltere, Fransa'da oldu, Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikâyetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe: Yazıklar olsun Nihat Özdemir!

Özdemir'in sözlerinin ardından Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un konuyla ilgili açıklama yapacağını kaydetti. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00



TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.



Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır.



Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Semih Özsoy: Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın

Fenerbahçe'nin paylaşımının ardından açıklama yapan Başkanvekili Semih Özsoy, "3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Kimlere, ne için hizmet ettiğini çıkıp açıklasın" sözleriyle Nihat Özdemir'e tepki gösterdi. "Kendisi tam anlamıyla bu FETÖ illetinin neresindedir?" diye soran Özsoy, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönünde büyük bir istek olduğunu vurguladı.

Semih Özsoy, FBTV'de katıldığı yayında, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz çünkü talihsiz olabilmesi için istemeyerek, bilmeyerek, dil sürçmesi ile olunca diyebiliriz. Neye hizmet ettiği belli olmayan belki de kendince bilinen lakin çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle takip ettik. Dava arkadaşı dediğimiz, bu yolda beraber yürüdüğümüz, yoldaş dediğimiz insanın böyle bir açıklama yapması akıllara durgunluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla ilgili olarak kongre üyeleri ve taraftarların kulübü telefon ve mail yağmuruna tuttuğunu belirten Özsoy, "3 Temmuz ile ilgili üzüntülüyüz, şaşkınlıktayız. Bu konunun ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat Bey bunu eminim bilinçli olarak yapıyor. Şu ana kadar bir düzeltme gelmemesi de bilinçli yapılmasındandır. Hepimiz hata yapıyoruz, düzeltme şansınız olur. Taraftarlarımızın da camiamızın da söylediği gibi bunun bir özrü, düzeltmesi olmaz. Neye hizmet ediyor bunu bilmiyorum, biz anlayamayız ama kendisi eminim biliyordur. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz, olmazsa olmazımız. Buraya aday olurken de sayın başkanımızın ilk söylediği 3 Temmuz'un olmazsa olmazımız olduğudur. Şampiyonluk bugün var, yarın yok onun mücadelesini veririz ama bunun mücadelesinde bir adım bile geri atmayız." şeklinde konuştu.

"Kendisi tam anlamıyla bu FETÖ illetinin neresindedir?"

"Kimlere, niye hizmet ediyor? Nihat Bey'in çıkıp bunu açıklaması gerek." sözlerini kullanan Semih Özsoy, şöyle konuştu:

"Bu açıklamaları yaparken, başkanımızın, yöneticilerimizin içeride mağdur olduğu dönemi düşünüp hiç mi yüreği sızlamadı. Nihat Bey'in bizlerin gerekeni yapmasına izin vermeden, onurlu bir şekilde gerekeni yapması gerekiyor. Öncelikle gerekeni yapmalı, ondan önce de Nihat Bey çıkıp şunu dürüstlük ve açıklıkla dile getirmeli, FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi tam anlamıyla bu FETÖ illetinin neresindedir? Bunu anlatmalıdır. Bunu bizim için değil, Fenerbahçe, Türkiye için, daha önceki dava arkadaşları için anlatmalıdır. 3 Temmuz'u yaşarken şimdi taşlar yerine oturdu, o zaman çektiğimiz kavganın, mücadelenin neresindeydi? 24 saat geçmiş hala bir açıklama yapmaması da bunun nereye hizmet ettiğinin bir ispatıdır. En üzüldüğümüzde o dönemlerde Metris'in kapısında mücadele veren insanların emeğine böyle bir saldırı olmasıdır. 'Türkiye'de şike oldu, bak 9 yıldır olmuyor' derken, bu neye dayalıdır, kimler dedirtmiştir? Son zamanlarda camiamıza, Ali Başkanımıza, Fenerbahçe'mize, bu kesimden yine bir atak başlamıştı, bunun da tam bitirici vuruş olması istendi. Ama Allah o kadar büyük ki oyun yapan oyun bulur. O gün bizim ispatlayamadıklarımız, bugün gün yüzüne çıktı."

"Ne gerekiyorsa o yapılacaktır"

Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesi yönünde büyük bir istek olduğunun da altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe Türkiye'dir. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından çok fazla tepki geliyor. Halkın sesine kulak vermek zorundayız. 2011'den beri gözyaşı, kan, ter var. Bu emeğe, haklı davaya böyle bir şey yapmasını kimse kabul edemiyor. Tabii ki kayıtsız kalamayız. Bu bir dava, en büyük yaptığı haksızlık, saygısızlık da dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Bununla ilgili gerekli tüzük, disiplin hepsi dikkate alınır, gereken yapılır. Başkanımız Ali Koç da bugün açıklama yapacak. Neredeyse bitme aşamasına gelen kumpas davasıyla birlikte, temmuza ertelenen davanın arifesinde Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da düşündürücü. Devletin mahkemesinde şike yoktur denen yerde, bir tek onamaya kalmış, kumpas davası ile süregelen, haklılığımızla birlikte mağduriyetimizi de belgeleyecek olan süreçte Nihat Bey'in böyle bir açıklama yapması da bizim tarafımızdan ayrıca düşünmemiz gereken bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Vekili son olarak, Nihat Özdemir'in, "Fenerbahçe başkan vekilliği yaptım. Aldığım kararlardan en fazla şikayet eden grup Fenerbahçeliler. Ben bunu gördükçe 'Nihat doğru karar alıyorsun' diyorum." sözleriyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bundan önce de amacını kısmen de olsa defalarca dile getirmemize rağmen ispatlayamadığımız şeyi kendisinin itiraf etmesiydi. O da şu, Nihat Bey'in kendi beyanında, Fenerbahçelilerin haklarının yenmesinde, Fenerbahçe'nin saldırıya uğramasında ön ayak olmasını tarafsızlık ilkesi olarak edinmiş. Biz kime ne derdimizi anlatıyormuşuz, bu da bir kez daha ortaya çıktı. Biz düzgün, dürüst olun dediğimizde meğer kimlere neler anlatıyormuşuz. Biz kapıdan çıktıktan sonra kapı ardında çok daha farklı şeyler varmış."

Özdemir: Hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir

Başkanvekili Özsoy'un açıklamalarına tepki gösteren Özdemir ise "Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir" dedi. Özdemir, "Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy’un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye’ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor." dedi.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"Ekonomist Dergisi’nin instagram yayınında “Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?” sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim.

Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili “şike tartışmaları” olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır.

Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl ‘rezalet’tir.

Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir.

Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü’ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır.

Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy’un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye’ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor.

Fenerbahçe’ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, ”Nihat Özdemir’in Başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır” diyerek özetlemiştir.

Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir.

Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Ali Koç: Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepki göstererek,"Sayın Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok. Kendisi ile istediği her platformda bunu konuşmak, değerlendirmek, tartışmak isteriz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamalara sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu üzerinden yanıt verdi.

Özdemir'in dün ve bugünkü açıklamalarına tepki gösteren Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



“TFF Başkanı Özdemir, bir erdemlik gösterir ve özür diler diye tüm tepkilere rağmen bekledik.

“Sayın Nihat Özdemir’e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ki bu açıklamaları yaptı. Tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından Allah’ın lütfu diyebileceğim şekilde içindekileri dışa vurmuştur.”

“Özdemir, söz konusu Fenerbahçe’yse nasıl kötü bir zihniyete sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu açıklamayla bizleri kenetlemiştir.”

“Fenerbahçe Spor Kulübü’ne kurulan tuzaklar, kumpaslar ortaya çıkmıştır.”

“Liglerin başlamasına 1 hafta kala, bir kaos yaratılmak isteniyor. Davamız yaklaşıyor, bu dönemde bu açıklamaları manidar görüyorum. Kurgulanmış bir röportaj mı, bunu bile sorguluyoruz.”

“Bu aynı zamanda Aziz Yıldırım’a karşı yapılan bir saygısızlıktır. Eminim ki Yıldırım da bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır.”

“Kulüp üyeliğinden ihraç, bir sürece bağlıdır. Yönetim kurulunun vereceği bir karar değildir. Ama inanıyorum ki ileriki dönemde ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir.”

“Ben şahsen kulübümüzden Nihat beyin ihraç edilmesinin, kendisini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta şirin gözükmek istediği kesimlere karşı sıcak görünmeyi isteyecektir.”

“Fenerbahçe’yi derinden özümsememiş bir insan için ihraç edilmek çok bir şey ifade etmeyecektir.”

“En sıkıntılı günde bile, Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir.”

“Bizim başarısızlığımızda sizin de büyük payınız var Nihat bey.”

“Gündemi saptırmak için bizi hedef alması ilk defa olmadı.”

“Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok.”

“Sayın Nihat Özdemir’e ‘Hodri meydan’ diyoruz. Kendisi ile istediği her platformda bunu konuşmak, değerlendirmek, tartışmak isteriz.”

“Umarım bundan sonra Fenerbahçe’ye hizmet etmezsiniz.”